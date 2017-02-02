На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис» и проверяют факты возможных нарушений при его эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, транспортное средство, вышедшее из строя после серьезной поломки в прошлом году, сейчас находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. Вместе с тем, в поле зрения проверяющих уже попала деятельность как действующих, так и бывших работников министерства транспорта и дорожного хозяйства области, дирекции по развитию Курильских островов – тех, кто принимал решение о покупке «Полариса» и был обязан контролировать его надлежащее использование.

Больше всего вопросов – к прежнему руководству минтранса, которое выступило инициатором приобретения грузопассажирского судна в 2013 году. Напомним, «Поларис» - теплоход 1968 года постройки тогда купили несмотря на резкие возмущения общественности. Их не приняли во внимание, одобрив сомнительную сделку по приобретению в областную собственность старого судна у ОАО «Мурманское морское пароходство». На эти цели из регионального резервного фонда были израсходованы немалые средства - 140 миллионов рублей. Впрочем, впоследствии на многочисленные ремонты теплохода ушла еще более внушительная сумма - около 200 миллионов рублей.

Сегодня есть основания полагать, что перед покупкой «Полариса» прежнее руководство министерства транспорта и дорожного хозяйства не в полной мере овладело информацией о его реальном техническом состоянии. Вот выводы, сделанные сахалинскими чиновниками в 2013 году, после знакомства с теплоходом: «Все службы судна находятся в работоспособном состоянии, а благодаря бережной эксплуатации износ корпуса, узлов и механизмов находится в разумных пределах, что позволит в дальнейшем эксплуатировать теплоход долгие годы при выполнении требований Российского морского регистра судоходства».

Однако уже через несколько месяцев после приобретения признанный надежным «Поларис» ушел на ремонт в Южную Корею. Спустя год процедура повторилась - в Китайской народной республике. Здесь капитально ремонтировали двигатель и корпус судна. Оно полностью подтвердило свой класс. По крайней мере, у чиновников на сей счет снова не возникло даже малейших сомнений – все необходимые документы были подписаны. После этого «Поларис» проработал всего год и снова поломка. На сей раз еще более серьезная и дорогостоящая - из строя вышел главный двигатель.

Фрахтователю судна, находящегося в областной собственности, - морской компании «Сахалин – Курилы» власти предложили устранить проблему самостоятельно – согласно выводам предварительного заключения причиной аварийного случая стала ненадлежащая эксплуатация агрегата. Однако бизнес-структура нести расходы отказалась и попросту оставила теплоход в порту Корсакова.

Напомним, тогда же – осенью 2016 года была дана неудовлетворительная оценка деятельности министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Дегтярева. Поводом для нее стали множественные недоработки ведомства в обеспечении транспортного сообщения Курильских островов с Сахалином.

- Самую главную оценку работе профильного министерства дали жители Курильских островов. Она неудовлетворительная. На курильском направлении остался всего один теплоход, второй – «Поларис» уже в очередной раз пришел в негодность, и область вынуждена оплачивать его дорогостоящий ремонт. Курильчане снова остались без столь необходимого транспортного средства. Компания, которой перечисляем субсидии и передали в пользование судно, работает по каким-то собственным правилам, неудобным для людей. А министерство транспорта и дорожного хозяйства заняло позицию стороннего наблюдателя и бездействует, - после этих слов губернатора в середине ноября прошлого года профильный министр был освобожден от занимаемой должности.

Проблема оставленного фрахтователем судна требовала принятия срочных мер. Было решено провести независимую экспертизу причин его поломки, составить об этом официальное заключение и отремонтировать «Поларис» в Южной Корее. А впоследствии – взыскать с компании-эксплуатанта в полной мере через суд затраченные на это средства.

В конце прошлого года в порту Пусана уполномоченные на проведение освидетельствования судна специалисты трех независимых организаций составили акт. Его главный вывод - поломка двигателя стала следствием ненадлежащей эксплуатации судна фрахтователем, и кроме того, требуется замена ряда узлов и агрегатов.

А недавно еще одна комиссия вскрыла куда более серьезную проблему, обнаружив множественные дефекты корпуса теплохода. Иными словами, во многих местах он сильно проржавел, стенки истончились, износ отдельных переборок составляет около 70 процентов, также деформированы балластные танки, а палубы зияют сквозными дырами, вызванными коррозией металла.

По предварительным расчетам, очередной капитальный ремонт судна потребует еще около 200 миллионов рублей. И даже при этом не возникает гарантий его дальнейшей безопасной эксплуатации – по мнению экспертов теплоход практически исчерпал свой ресурс.

- Возникает явная угроза безопасности пассажиров. Тем более, что зимой судно эксплуатируется в условиях сложной ледовой обстановки и, без преувеличения, каждый выход в море может стать для него последним и закончиться трагедией. Учитывая всю совокупность факторов – сложность и экономическую нецелесообразность ремонта, отсутствие гарантий безопасности, скорее всего, будет принято непростое решение о выводе теплохода из эксплуатации и его последующей утилизации, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников.

Средства, которые ранее планировалось направить на ремонт «Полариса» сейчас возвращены в областной бюджет. Само судно стало главным вещественным доказательством в деле о том, как проржавевшее и полуаварийное транспортное средство смогло подтвердить свой класс в 2015 году при отсутствии за этим должного контроля.

Параллельно сахалинские власти проводят претензионную работу в отношении недобросовестного фрахтователя - морской компании «Сахалин – Курилы». В арбитражный суд области направлен иск о возмещении убытков, понесенных бюджетом из-за ненадлежащей эксплуатации судна и упущенной от этого выгоды, а также затрат на транспортировку «Полариса» в корейский порт и его обследование.

Кроме того, власти рассчитывают и на получение страховой выплаты по факту аварийного случая в размере 140 миллионов рублей. Сумма будет взыскана в судебном порядке со страховой компании «Согласие», специалисты которой отказались признавать данный случай страховым.

На региональном уровне принято и еще одно важное решение – для обеспечения надежного морского сообщения с Курильскими островами привлечь нескольких перевозчиков. В летний период, когда пассажиропоток на курильском направлении наиболее велик, планируется организовать дополнительные рейсы судов неледового класса.

Стоит также напомнить и о том, что в ближайшие годы для Сахалинской области два морских грузопассажирских теплохода ледового класса построит Хабаровский завод.

Ожидается, что их проектирование начнется в апреле 2017 года, сейчас для этого готовится техническое задание. А уже в конце 2019 планируется получить первое судно. В отличие от иностранного «Полариса» оно будет значительно дешевле в эксплуатации: ремонт оборудования в случае такой необходимости можно оперативно проводить на верфях предприятий Дальнего Востока.