Ремонт моста через реку Парката на Сахалине обойдется почти в 65 млн рублей

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Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 февраля

Управление автодорог Сахалинской области объявило электронный аукцион для выбора подрядчика, который отремонтирует мост через реку Парката на км 605+720 трассы Южно-Сахалинск – Оха. Информация о проведении торгов появилась 7 февраля на сайте Госзакупок.

Как сообщает dorinfo.ru, начальная и максимальная цена контракта на ремонт моста составляет 64 млн 879 тыс. 796 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 февраля. Победителя планируют выбрать 3 марта. Мост подрядчик должен будет отремонтировать до 31 октября 2017 года, сообщается в аукционной документации. Средства на проведение работ выделит региональный бюджет.

Подрядчику предстоит в ходе ремонта провести устройство подъездных дорог и монтажных площадок, подъем балок пролётного строения, ремонт балок пролётных строений, ремонт береговых опор, устройство сопряжений и конусов береговых опор, расчистку русла реки и пойменной части от конструкций старого моста и другие работы.