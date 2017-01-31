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В Японии создан Совет по совместной экономической деятельности на южных Курилах
pumori.ru

В Японии создан Совет по совместной экономической деятельности на южных Курилах

Он призван рассмотреть конкретные проекты кооперации в зоне островов, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды

Создание в Японии Совета по вопросам совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов призвано подготовить почву для скорейшего визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Фумио Кисида.

"Мы намерены без промедления силами всего правительства добиться конкретных успехов в организации совместной экономической деятельности на островах, - сказал министр. - Свою работу мы будем строить, исходя из стремления премьер-министра Абэ как можно скорее нанести визит в Россию".

Как сообщает ТАСС, глава МИД Японии Фумио Кисида объявил о создании Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на южной части Курильских островов. Он сообщил, что лично возглавит эту структуру. В Совет на правах заместителя войдет также министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который официально отвечает в правительстве за вопросы экономического сотрудничества с Россией, а также представители заинтересованных ведомств. Как сообщили ТАСС осведомленные источники, среди них, в частности, будут высокопоставленные чиновники из ведомств, ведающих финансами, сельским хозяйством, транспортом и земельными проблемами, вопросами медицины.

Совет, по данным источников, призван рассмотреть конкретные проекты кооперации в зоне южных Курил, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды, здравоохранение . При этом, как ранее неоднократно подчеркивалось, такое сотрудничество не должно ставить под сомнение принципиальные позиции России и Японии в отношении принадлежности этих островов.

По итогам состоявшегося 15-16 декабря визита в Японию президента РФ Владимира Путина стороны договорились начать консультации о совместной экономической деятельности на южной части Курильского архипелага. В марте в Токио должен состояться их первый раунд на уровне заместителей глав МИД двух стран. Попытки договориться о совместной экономической деятельности на островах уже предпринимались в конце 90-х годов прошлого века. Однако им помешало нежелание Японии соглашаться с тем, что такое сотрудничество должно осуществляться на основе российского законодательства.

 

сегодня, в 15:04 +1
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