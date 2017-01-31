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Казнокрадов среди чиновников областного центра будут искать следователи

Казнокрадов среди чиновников областного центра будут искать следователи

Подобные проверки пройдут и в других районах Сахалина и Курил

Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка. Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в  других районах Сахалина и Курил. Об этом было объявлено накануне на заседании коллегии Следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области. Участники совещания, среди которых был и губернатор региона Олег Кожемяко, обсудили итоги работы ведомства в 2016 году, а также обозначили задачи на ближайшую перспективу.

В качестве одной из основных прозвучала тема борьбы с коррупцией. Правоохранители продолжают выявлять казнокрадов и мздоимцев среди чиновников. По итогам прошлого года в суды области направлено 50 уголовных дел с коррупционной составляющей.

- Среди них дела в отношении руководителя одного из управлений исправительной колонии №1, получившего крупную взятку, а также должностных лиц МФЦ, которые путем обмана похитили денежные средства в размере более 37 миллионов рублей, - уточнил руководитель следственного управления Александр Заболиченко.

Меры по искоренению коррупционных проявлений принимают и власти региона. Регулярно проверяется информация о доходах, расходах и имуществе служащих как регионального, так и муниципального уровней. В 2016 году, например, замечания и выговоры были вынесены в адрес трех чиновников. А заместитель главы администрации Ногликского городского округа и вовсе лишился должности.

- Одним из наиболее привлекательных для коррупционеров направлений являются государственные закупки. И здесь мы также последовательно наводим порядок. В целом по результатам проведения процедур областных закупок в 2016 году удалось сэкономить 2,2 миллиарда рублей. Сейчас централизуются закупки продуктов питания и лекарственных средств в учреждениях здравоохранения, что позволит снизить их стоимость на 10-20 процентов, - отметил в своем выступлении губернатор. 

Он также добавил, что областные власти намерены повышать эффективность взаимодействия с правоохранительными органами, и в частности, со следственным комитетом. В прошлом году, например, специальные соглашения с ведомством заключили министерство здравоохранения и агентство по труду и занятости. Предусматривается обмен важной информацией, напрямую затрагивающей жизни и благополучие людей.  

- Безусловно, мы должны своевременно реагировать на все выявляемые нарушения. В том числе это касается и фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Правительство области, совместно с правоохранительными органами, принимает необходимые меры для решения этого вопроса. В результате в регионе сохраняется динамика по сокращению задолженности. Убежден, что необходимо более жестко, вплоть до уголовного преследования, реагировать на действия недобросовестных работодателей, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как отметили на совещании, в 2016 году в Сахалинской области было возбуждено 27 уголовных дел, связанных с задержкой в выплате зарплаты. Потерпевшим на стадии предварительного следствия выплачена задолженность в размере более 66 миллионов рублей.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:31 0
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:37
Может найдут, наконец-то ))))))) Но сдаётся мне, что им сольют пару стрелочников и всё продолжится по старому.
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+5
Hana
Написано сегодня, в 12:40
? До этого кто искал, или вообще не искали?!
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0
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senchick Online
Написано сегодня, в 12:41
Эх... Британские наши ученые:
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+2
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 12:41
еще среди следователей можно поискать ..
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0
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Teo Online
Написано сегодня, в 12:56
когда те кто ворует ищут тех кто ворует
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+1
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 13:22
Так классно в нашей стране, все для людей - даже гипотетических "казнокрадов", и тех заранее официально предупредили о проверках)))
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+4
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max7676 Online
Написано сегодня, в 13:35
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:39
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0
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:07
списки подать Лаврэнтию.
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0
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