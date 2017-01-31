Для малого и среднего бизнеса Сахалина обнулена процентная ставка по кредитам
Разницу в полном объеме выплатит банку вместо предпринимателя областной бюджет
55 проектов, направленных на развитие экономики и создание новых рабочих мест, разработали в муниципалитетах региона. Для их реализации из областного бюджета требуется оказать поддержку в размере 1,04 миллиарда рублей. Этот вопрос обсуждался во время совещания Олега Кожемяко с главами районов, проходившего в режиме видеоконференции, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.
Несколько месяцев назад руководители муниципальных образований получили задание – предложить инвестиционные проекты в сфере малого и среднего бизнеса. Приоритет отдан сельскому хозяйству, рыбохозяйственно
Разработка и реализация инвестиционных проектов - один из ключевых критериев оценки деятельности мэров. Около года назад с ними по решению Олега Кожемяко были заключены так называемые эффективные контракты. Они позволяют оценить работу мэра в зависимости от достижения целевых показателей. Во внимание обязательно принимаются качество оказания муниципальных услуг жителям района, меры по развитию экономики и социальной сферы территории, и в частности, реализация инвестиционных проектов.
В списке представленных начинаний - животноводческий комплекс на 670 голов дойного стада в селе Пензенском Томаринского района, теплицы в селе Рейдово в Курильском районе, ряд рыбоводных заводов, деревообрабатыва
На поддержку проектов в сфере сельского хозяйства, представленных муниципалитетами
Для разработанных в муниципалитетах инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса предусмотрены серьезные меры поддержки. Среди них, например, субсидии на технологическое присоединение к энергетической и инженерной инфраструктуре, на приобретение оборудования. В ходе совещания некоторые меры поддержки, включенные в этот перечень, были существенно дополнены. По поручению губернатора процентная ставка по инвестиционным кредитам была обнулена. Ее в полном объеме выплатит банку вместо предпринимателя областной бюджет. Региональная казна возьмет на себя и часть платежей за закупленное в лизинг производственное оборудование. Напомним, что, помимо указанных мер финансовой поддержки, в Сахалинской области действуют льготы по налогам на прибыль и на имущество для резидентов территорий опережающего социально-эконом
- Финансовые резервы для поддержки инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях у нас есть, - сказал Олег Кожемяко, обращаясь к главам муниципальных образований. – Работайте с предпринимателям
очень интересно посмотреть, далее интересно посмотреть что за люди стоят во главе этих проектов .., кроме этого хочется понимать по какому принципу эти самые проекты выбрали..., далее надо понять почему именно эти проекты должны оплатить налогоплательщики ...