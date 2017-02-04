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Медведев продлил срок получения доходов газом от "Сахалина-2"

Медведев продлил срок получения доходов газом от "Сахалина-2"

Подписано распоряжение правительства

Россия будет получать доход в виде природного газа в рамках проекта "Сахалин-2" до 2024 года. На этот счет подписано распоряжение правительства. Документ размещен на сайте кабмина.
 
Как сообщает "Российская газета", в пояснительных документах написано, что по предыдущему распоряжению, подписанному в 2011 году, Россия получает газ для поставок его жителям Дальнего Востока в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых от реализации проекта "Сахалин-2".

Срок получения Россией этого газа должен был истечь в декабре 2017 года. Теперь он продлен на 7 лет. Речь идет о газе, полученном в результате разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений.

 

сегодня, в 10:04 +2
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"Сахалин-2"газ
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