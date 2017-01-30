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Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине

Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине

Традиционно большая часть уловов приходится на Поронайский район

Активная фаза специализированного промысла наваги на Сахалине подходит к завершению. Традиционно большая часть уловов приходится на Поронайский район. Впереди добыча ловушечным способом на ледовом припае в Охинском, Ногликском и Долинском районах.

Наважья путина, в целом, протекает без срывов. Выделенные квоты на вылов биоресурсов осваиваются в полном объеме.

Инспекторским составом Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области проведено около 300 контрольно-проверочных мероприятий. Проконтролирована большая часть добытого улова. Благодаря разъяснениям и профилактике нарушений природоохранного законодательства удалось исключить массовые нарушения Правил рыболовства.

Положительный опыт контроля, наработанный во время промысла наваги, планируется применять в предстоящих периодах добычи минтая, лососей, сайры.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

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Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине, Фото: 1
Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине, Фото: 2
Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине, Фото: 3
Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:23 +4
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Комментарии
Online
Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 15:48
Не нравится ни навага, ни корюшка Поронайская. Наша южанская самая вкусная.
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