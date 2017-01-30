Активная фаза специализированного промысла наваги завершается на Сахалине

Активная фаза специализированного промысла наваги на Сахалине подходит к завершению. Традиционно большая часть уловов приходится на Поронайский район. Впереди добыча ловушечным способом на ледовом припае в Охинском, Ногликском и Долинском районах.

Наважья путина, в целом, протекает без срывов. Выделенные квоты на вылов биоресурсов осваиваются в полном объеме.

Инспекторским составом Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области проведено около 300 контрольно-проверочных мероприятий. Проконтролирована большая часть добытого улова. Благодаря разъяснениям и профилактике нарушений природоохранного законодательства удалось исключить массовые нарушения Правил рыболовства.

Положительный опыт контроля, наработанный во время промысла наваги, планируется применять в предстоящих периодах добычи минтая, лососей, сайры.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области