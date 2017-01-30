Дальневосточных спасателей переводят в подчинение Сибирского регионального центра

С 1 февраля 2017 г. подразделения МЧС России, дислоцированные на территории Дальнего Востока, переходят в подчинение Сибирского регионального центра (СРЦ). Это очередной этап реформирования управленческой структуры министерства по чрезвычайным ситуациям. На безопасности жизнедеятельности населения и территории Дальнего Востока ведомственные изменения никак не отразится.

Как сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России, 9 главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного федерального округа, а также Амурский спасательный центр МЧС России, Камчатский спасательный центр МЧС России, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России переподчиняются Сибирскому региональному центру (г. Красноярск).

Согласно ведомственных распорядительных документов, Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации. МЧС России обеспечит личному составу Дальневосточного РЦ выполнение всех социальных обязательств.

Напомним, с 1 января 2017 г. уральские подразделения МЧС России также переведены в подчинение СРЦ. Таким образом, под контролем Сибирского регионального центра МЧС России находится безопасность жизнедеятельности населения 27 субъектов (Сибирь – 12, Урал – 6, Дальний Восток - 9), это 75 процентов территории Российской Федерации.

Реформирование системы МЧС проводится в соответствии с указами президента России и на основании постановлений правительства Российской Федерации.

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает совершенствовать структуру за счёт оптимизации управленческого аппарата в пользу развития пожарно-спасательных и других реагирующих служб. Эффективность деятельности министерства основывается на профессиональном потенциале специалистов, активном внедрении инновационных спасательных, информационных и мониторинговых технологий, на применении более совершенной техники и оборудования. Кроме того, МЧС России продолжает целенаправленную работу по повышению качества функционирования и уровня ответственности единой госсистемы предупреждения чрезвычайных ситуаций на уровне региональных, муниципальных властей и органов местного самоуправления.

Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала и Дальнего Востока. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации, несут службу по предназначению и получат дальнейшее техническое, социально-бытовое и профессиональное развитие.

Как пишут Дебри ДВ, начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко сегодня пребывает спецбортом из Красноярска в Хабаровск.

В планах Сергея Диденко - встретиться с коллективом ДВРЦ в Хабаровске, а также, провести брифинг с журналистами. Запланирован полет главы СРЦ на Сахалин и на Камчатку.