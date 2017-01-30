новости
новости
Регистрация
За один день на получение дальневосточного гектара в Сахалинской области поступила 321 заявка

За один день на получение дальневосточного гектара в Сахалинской области поступила 321 заявка

Около 30 % из них – от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Республики Бурятии, Мурманской области и Алтайского края, остальные - от жителей островов

За 1 февраля 2017 года на получение земли в Сахалинской области поступила 321 заявка. Об этом сообщила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Елена Гах. Наибольший интерес вызвали участки в южной части острова Сахалин.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, в течение первых суток реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре поступила 321 заявка на землю в островном регионе. Около 30 процентов из них – от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Республики Бурятии, Мурманской области и Алтайского края. Остальные - от сахалинцев и курильчан.

В целом за первые сутки подано 3300 заявок на земли на территории девяти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Как и предсказывали социологи по результатам исследований, наибольший интерес вызвали участки в Приморье. Желание обзавестись землей в крае выразили 1083 человека. На втором месте - Хабаровский край, 546 заявок. 407 человек заявили, что хотят получить землю в Республике Саха (Якутия). Сахалинская область – на четвертом месте.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством каждый гражданин России имеет право безвозмездно получить один гектар на Дальнем Востоке для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или организации иного бизнеса, разрешенного законом. Реализация этого проекта разбита на три этапа. С 1 июля 2016 года землю предоставляли на пилотных территориях. В Сахалинской области эта роль была отведена Тымовскому району. Получить участки на пилотных территориях могли только граждане, зарегистрированные в соответствующем субъекте Федерации. 1 октября 2016 года начался второй этап. Жителям Сахалинской области предоставили возможность получить землю на территории всего региона.

1 февраля 2017 года начался третий этап. Теперь возможность получить участки в Дальневосточном федеральном округе открылась для всех граждан России.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:17 0
Другие статьи по темам
Прочее
дальневосточный гектар
Популярное на ASTV
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
senchick
Написано вчера, в 16:24
Мне нравиться как народ берет дороги или берут участки таким образом, чтобы другие не смогли выехать из дома)))
Ответить
0
Сандра Клайд
Написано вчера, в 16:36 Отредактированно вчера, в 16:37
местным фермерам и самим сахалинцам отказываются дать землю, ссылаясь на что угодно, а для пришлых земелька найдется, наверно для них и приберегают?
Ответить
+2
senchick
Написано вчера, в 16:51
Сандра Клайд, Не вводите в заблуждение. Дают спокойно... Можно вон было даже взять посреди Соловьевки участок в 1-га...
Ответить
0
QWERTY1971
Написано вчера, в 17:09
Распилили родной Сахалин на кусочки!
Ответить
0
QWERTY1971
Написано вчера, в 17:10
Распилили родной Сахалин на кусочки!
Ответить
0
marrozz
Написано вчера, в 19:26
ну, учитывая, что площадь Сахалина 760000 га, то сюда можно весь Питер переселить и еще останется
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Адвокат водителя, сбившего семью на Пасху, считает 4,5 года колонии слишком жестоким наказанием
Адвокат водителя, сбившего семью на Пасху, считает 4,5 года колонии слишком жестоким наказанием
Авария с участием самосвала и кроссовера произошла в Южно-Сахалинске
Авария с участием самосвала и кроссовера произошла в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru