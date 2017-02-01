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Россия и Япония договорились о консультациях по Курилам
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Россия и Япония договорились о консультациях по Курилам

Первый раунд двусторонних переговоров пройдет в марте

В ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова со своим японским коллегой Такэо Акибой была достигнута договоренность о проведении двусторонних консультаций по вопросу совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. 

«Достигнута договоренность о проведении в марте с.г. в Токио первого раунда двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах», — говорится в тексте официального сообщения.

Также отмечается, что в рамках встречи прошло обсуждение двустороннего политического диалога, экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов, пишет "Газета.ru"

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет как можно скорее посетить Россию с визитом.

сегодня, в 09:00 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 09:13
Написано: "Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет как можно скорее посетить Россию с визитом.".

Хотеть не вредно...
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 09:23
Скоро и Крым вместе с Порошенко развивать будут
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:48
Достигнута договорённость об обмене 100 порций борща на 100 порций суши и роллы.
В следующем раунде переговоров будет потреблено 20 литров водки и 30 кг. пельменей "Гёдза"...Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет как можно скорее посетить Россию с визитом...потому что Абэ в Японии скучно,а тут весело.
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