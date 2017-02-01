Россия и Япония договорились о консультациях по Курилам

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Первый раунд двусторонних переговоров пройдет в марте

В ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова со своим японским коллегой Такэо Акибой была достигнута договоренность о проведении двусторонних консультаций по вопросу совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Достигнута договоренность о проведении в марте с.г. в Токио первого раунда двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах», — говорится в тексте официального сообщения.

Также отмечается, что в рамках встречи прошло обсуждение двустороннего политического диалога, экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов, пишет "Газета.ru"

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет как можно скорее посетить Россию с визитом.