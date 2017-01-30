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Кандидатов в депутаты сахалинской облдумы обяжут участвовать в теледебатах

Кандидатов в депутаты сахалинской облдумы обяжут участвовать в теледебатах

Если кто-то откажется, их эфирное время перейдет к соперникам

Сегодня, 2 февраля первое чтение прошел законопроект, который вносит изменения в  закон о выборах депутатов областной Думы, сообщает пресс-служба облдумы. Он приводит региональный документ в соответствие с федеральным. Уточняются положения, связанные с выдвижением кандидатов по одномандатным округам, спискам кандидатов. Определяется порядок голосования при совмещении дня голосования на выборах в органы власти разного уровня. Оговаривается, что при полном совпадении фамилий, имен, отчеств кандидатов первым в бюллетенях размещаются данные старшего по возрасту гражданина. Кроме того, устанавливается обязанность зарегистрированного кандидата лично участвовать в теледебатах. При отказе  - его эфирное время перейдет к оппоненту.

 Депутат Светлана Иванова заметила, что в связи с массовым переселением  из ветхого и аварийного жилья многие избиратели продолжают числиться по прежним адресам. Урегулируется ли проблема к сентябрьским выборам?

- Мы сейчас активно работаем над этим вопросом со всеми заинтересованными инстанциями, в том числе главами муниципальных образований, - ответила председатель избиркома Виктория Черкасова. – Полагаю, значительную часть списков избирателей приведем в соответствие ко дню выборов.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:22 +1
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Комментарии
NNS41148
Написано вчера, в 19:17
Ещё Пётр Первый заставлял своих сенаторов говорить самому без бумажки,чтоб дурь сразу была видна.Осенью посмотрим на кандидатов в облДуму,пока и выборы депутатов на Сахалине, как мэров,амурские не отменили.
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 20:51
"Не хочешь говорить??
Твоё время будет говорить Жириновский!.....однозначно!..кхе-кхе..."
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 07:45
А смысл? Почти всегда вопросы и ответы заранее заготовленны.
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