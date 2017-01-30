Кандидатов в депутаты сахалинской облдумы обяжут участвовать в теледебатах

Сегодня, 2 февраля первое чтение прошел законопроект, который вносит изменения в закон о выборах депутатов областной Думы, сообщает пресс-служба облдумы. Он приводит региональный документ в соответствие с федеральным. Уточняются положения, связанные с выдвижением кандидатов по одномандатным округам, спискам кандидатов. Определяется порядок голосования при совмещении дня голосования на выборах в органы власти разного уровня. Оговаривается, что при полном совпадении фамилий, имен, отчеств кандидатов первым в бюллетенях размещаются данные старшего по возрасту гражданина. Кроме того, устанавливается обязанность зарегистрированного кандидата лично участвовать в теледебатах. При отказе - его эфирное время перейдет к оппоненту.

Депутат Светлана Иванова заметила, что в связи с массовым переселением из ветхого и аварийного жилья многие избиратели продолжают числиться по прежним адресам. Урегулируется ли проблема к сентябрьским выборам?

- Мы сейчас активно работаем над этим вопросом со всеми заинтересованными инстанциями, в том числе главами муниципальных образований, - ответила председатель избиркома Виктория Черкасова. – Полагаю, значительную часть списков избирателей приведем в соответствие ко дню выборов.