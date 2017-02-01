Акции Сахалинского морского пароходства «зависли» во Внешпромбанке
Их пытается вернуть кипрский офшор «Селимон трейдинг энд инвестмент лимитед», который является акционером компании
Кипрский офшор «Селимон трейдинг энд инвестмент лимитед», который является акционером Сахалинского морского пароходства, пытается в судебном порядке вернуть себе акции пароходства, которые «зависли» на счетах обанкротившегося Внешпромбанка, передает RNS.
Компания пожаловался в Арбитражный суд Москвы на действия конкурсного управляющего Внешпромбанка. Она обвиняет АСВ в бездействии при возврате ей 15,48% акций пароходства, сообщает "Газета.ru".
Отмечается, что до 2013 года 25,5% акций Сахалинского морского пароходства принадлежало Росимуществу. Пакет был продан компании «Ортекс» за 405,7 млн руб.
Еще 16,85% пароходства принадлежит кипрской «Саферио инвестментс лимитед», а 17,51% — «Сэндироад трейдинг лимитед».
Также уточняется, что пароходство входило в число акционеров Внешпромбанка — его доля составляла 0,06%.
До 2016 года совет директоров Сахалинского морского пароходства возглавлял бывший бенефициар Внешпромбанка — Георгий Беджамов, который после отзыва лицензии у банка уехал за границу. Его сестра и совладелица банка Лариса Маркус входила в состав совета директоров пароходства.
В декабре 2016 года сообщалось, что Внешпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск о включении в реестр требований от своего экс-президента Ларисы Маркус 1 млрд руб.
21 января 2016 года Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в топ-40 в России, а позднее выявил «дыру» в капитале банка на 210 млрд руб. В марте Арбитражный суд Москвы признал Внешпромбанк банкротом.