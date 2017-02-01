Акции Сахалинского морского пароходства «зависли» во Внешпромбанке

vesna-logistic.com

Их пытается вернуть кипрский офшор «Селимон трейдинг энд инвестмент лимитед», который является акционером компании

Кипрский офшор «Селимон трейдинг энд инвестмент лимитед», который является акционером Сахалинского морского пароходства, пытается в судебном порядке вернуть себе акции пароходства, которые «зависли» на счетах обанкротившегося Внешпромбанка, передает RNS.

Компания пожаловался в Арбитражный суд Москвы на действия конкурсного управляющего Внешпромбанка. Она обвиняет АСВ в бездействии при возврате ей 15,48% акций пароходства, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что до 2013 года 25,5% акций Сахалинского морского пароходства принадлежало Росимуществу. Пакет был продан компании «Ортекс» за 405,7 млн руб.

Еще 16,85% пароходства принадлежит кипрской «Саферио инвестментс лимитед», а 17,51% — «Сэндироад трейдинг лимитед».

Также уточняется, что пароходство входило в число акционеров Внешпромбанка — его доля составляла 0,06%.

До 2016 года совет директоров Сахалинского морского пароходства возглавлял бывший бенефициар Внешпромбанка — Георгий Беджамов, который после отзыва лицензии у банка уехал за границу. Его сестра и совладелица банка Лариса Маркус входила в состав совета директоров пароходства.

В декабре 2016 года сообщалось, что Внешпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск о включении в реестр требований от своего экс-президента Ларисы Маркус 1 млрд руб.

21 января 2016 года Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в топ-40 в России, а позднее выявил «дыру» в капитале банка на 210 млрд руб. В марте Арбитражный суд Москвы признал Внешпромбанк банкротом.