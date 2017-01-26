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Второй этап разработки месторождения Одопту планируется на 2017-2018 гг - ExxonMobil
Фото: EPA/JULIEN WARNAND

Второй этап разработки месторождения Одопту планируется на 2017-2018 гг - ExxonMobil

Компания планирует запустить в этот период еще четыре проекта в других странах

Второй этап разработки месторождения Одопту на шельфе Сахалина в рамках проекта "Сахалин-1" планируется запустить в 2017-2018 годах, говорится в презентации компании ExxonMobil, владеющей 30% в проекте.

Также компания планирует запустить в этот период еще четыре проекта - Hebron на шельфе Канады, Upper Zakum на шельфе ОАЭ, Kaombo Split Hub на шельфе Анголы и Barzan на шельфе Катара. Суммарный объем добычи пяти проектов прогнозируется на уровне 250 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщает агентство экономической информации "Прайм".

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти"ROSN +0,67% и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.

сегодня, в 09:27 +2
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