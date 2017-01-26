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Три крупных сельскохозяйственных проекта на Сахалине получили финансирование

Три крупных сельскохозяйственных проекта на Сахалине получили финансирование

В общей сложности на их реализацию будет направлено около 5,8 миллиарда рублей

Три крупных сельскохозяйственных проекта на Сахалине получили финансирование. На строительство молочно-товарной фермы и агрогородка в селе Раздольное Корсаковского района, комплекса глубокой переработки свинины в селе Таранай и комбикормового завода в селе Троицком Анивского района будут выделены средства Корпорации развития Сахалинской области. Такое решение принято накануне в ходе заседания региональной межведомственной комиссии по вопросам предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности. Провел его заместитель председателя областного правительства Дмитрий Нестеров.

Все представленные проекты соответствуют стратегическим целям развития региона, пришли к выводу члены комиссии. В общей сложности на их реализацию будет направлено около 5,8 миллиарда рублей. Эти средства выделяются бизнес-структурам в виде займа, на условиях возврата в среднесрочный период.

Наиболее масштабный из представленных проектов касается возведения молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада и агрогородка усадебного типа на 50 дворов. Его инициатором выступило АО «Совхоз Корсаковский».  Строительство предприятия в селе Раздольное уже идет полным ходом. При выходе на проектную мощность оно будет ежегодно производить до 7200 тонн сырого молока и 200 тонн мяса крупного рогатого скота. В ассортимент выпускаемой продукции войдут 11 различных наименований.

При реализации проекта будет создано 60 новых рабочих мест, ежегодные поступления в бюджет составят около 80 миллионов рублей. При этом валовой региональный продукт будет прирастать на 655 миллионов рублей.

На территории крупнейшего свинокомплекса Сахалина в селе Таранай, где в настоящее время возводится вторая очередь производственных помещений на 50 тысяч голов, появится собственный комплекс глубокой переработки мяса. Сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства нового предприятия, которое должно заработать уже в этом году.

Оно обеспечит островной рынок широким ассортиментом качественной продукции  и расширит границы ее сбыта до центральной и северной части Сахалина и Курильских островов. С использованием новых производственных линий инициатор проекта - компания «Мерси Агро Сахалин» будет выпускать колбасные изделия (ветчину, сосиски, сардельки, копченую продукцию - ребра, окорока, грудинку), субпродукты, охлажденные полуфабрикаты, свинину в полутушах, четвертинах, в крупнокусковом разрубе на кости, а также бескостную разделанную. Ежегодные объемы продукции, производимой комплексом - 4600 тонн.

- При этом мы берем на себя обязательства отпускать в розничную сеть по базовой социальной цене не менее 40 процентов произведенного охлажденного мяса, - сообщил генеральный директор компании Алексей Пахомов.

Реализация начинания позволит создать 93 новых рабочих места и обеспечить ежегодное увеличение валового регионального продукта на 107 миллионов рублей.

Корма для свинокомплекса в Таранае будет поставлять еще одно новое для Сахалина предприятие - комбикормовый завод в селе Троицкое. Площадка расположена вблизи крупных автодорог, ведущих к главным портам юга Сахалина в Корсакове и Холмске, обеспечена электричеством и газом. Компания «Сахалинский «ККЗ» намерена начать строительство завода в этом году, после подготовки необходимой проектной документации. Выпускать он будет до 25 тонн кормов в час и полностью закроет существующие на острове потребности в данном виде продукции. 

Вклад в ВРП региона от нового производства до 2030 года составит около 7 миллиардов рублей. Ежегодно в бюджет области в виде налогов будет поступать до 31 миллиона рублей. При этом появятся 53 рабочих места.

- Межведомственная комиссия поддержала все представленные инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства. Считаем, что они помогут закрыть имеющиеся потребности у жителей области в высококачественной сельскохозяйственной продукции. Стоит также отметить, что развитие агропромышленного комплекса, в целом, сегодня является одним из приоритетных направлений новой экономической политики, реализуемой правительством Сахалинской области по поручению губернатора Олега Кожемяко, - подвел итог заседания Дмитрий Нестеров.  

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

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Три крупных сельскохозяйственных проекта на Сахалине получили финансирование, Фото: 1
Три крупных сельскохозяйственных проекта на Сахалине получили финансирование, Фото: 2
Три крупных сельскохозяйственных проекта на Сахалине получили финансирование, Фото: 3
Три крупных сельскохозяйственных проекта на Сахалине получили финансирование
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:11 0
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