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Полпред в ДФО пообещал создать новую отрасль – марикультуру

Полпред в ДФО пообещал создать новую отрасль – марикультуру

Юрий Трутнев отводит на это два-три года

Через два-три года в России должна появиться новая отрасль – марикультура. Об этом вице-премьер, полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев сообщил «РГ».

"Я недавно докладывал этот вопрос президенту и предложил создать единый рыбопромысловый ТОР, забрать туда все рыбопромысловые участки и просто публично транспарентно на торгах их реализовать", - сказал он.

"Росрыболовство говорит о том, что им надо подготовить эти участки, исследовать дно, у них денег нет. Но пожалуйста, давайте возьмем деньги Фонда по развитию Дальнего Востока и заплатим отраслевым институтам. Исследуем все, что необходимо, сформируем участки, отдадим их, а потом по результатам торгов вернем фонду эти деньги. Вообще нет проблем. Виза президента "поддержать" есть, поэтому будем пробиваться, чтобы этот механизм был реализован. Тогда, я думаю, за два-три года марикультура как новая отрасль появится в России", - уверен вице-премьер.

Сейчас марикультура (разведение рыб, моллюсков и других водных организмов в морях) в России развита крайне слабо. "Если в мире выращивается около 50 процентов улова, то в России меньше процента. У нас выделен всего 1 процент от потенциальных участков, которые могут использоваться для марикультуры, 99 процентов не выделены", - отметил Юрий Трутнев.

сегодня, в 10:43 +2
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