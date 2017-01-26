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Пассажиропоток Аэрофлота по маршруту Южно-Сахалинск – Москва вырос на 11,3%

Пассажиропоток Аэрофлота по маршруту Южно-Сахалинск – Москва вырос на 11,3%

Этими рейсами за год воспользовалась 261 тысяча человек

Количество пассажиров на рейсах Аэрофлота по маршруту Южно-Сахалинск-Москва- Южно-Сахалинск за год выросло на 11,3% и составило 261 тысячу, что почти на 26 с половиной тысячи больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта областного центра. Увеличилось число воспользовавшихся "плоскими" тарифами и расширился перечень транзитных направлений: наиболее популярные у сахалинцев Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь и Анапа.

Рост пассажиропотока обусловлен в том числе и действием программы плоских тарифов, которая продолжила работу и в этом году. До 31 декабря 2017 года билет по фиксированным минимальным ценам в экономическом классе на рейсы "Аэрофлота" из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана в Москву и обратно можно приобрести за 22 тысячи рублей, в одну сторону — 13,2 тысячи, с учетом такс и сборов. С 2016 года билеты, приобретенные по "плоскому тарифу", стали возвратными. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:24 +1
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