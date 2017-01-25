Новые проекты профинансирует Корпорация развития Сахалинской области

Сахалинская областная межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности одобрила финансирование из средств Корпорации развития островного региона трех новых проектов. Все они из области сельского хозяйства: два из них связаны со свиноводческим комплексом в селе Таранай Анивского района, еще один - молочно-товарная ферма на 1 000 голов дойного стада и агрогородок в селе Раздольное Корсаковского района, сообщает пресс-секретарь Корпорации развития Сахалинской области.

В структуре проекта инвестиций самый большой по стоимости удельный вес имеет молочно-товарная ферма, которая уже в 2018 году должна производить 5,8 тысяч тонн молочной и кисломолочной продукции в год. Будущий ассортимент продукции фермы включает в себя 11 различных наименований. В результате реализации проекта будет дополнительно создано 60 новых рабочих мест, ВРП региона ежегодно будет прирастать на 655 млн. руб., а ежегодные поступления в бюджет составят не менее 77 млн. руб.

Инициатором проекта «Комплекс глубокой переработки свинины» является хорошо известное сахалинцам АО «Мерси Агро Сахалин», заканчивающее строительство второй очереди свинокомплекса производительнос тью до 50 000 голов в селе Таранай Анивского района.

Реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней около 5 млн. руб. в год. Будет создано 93 новых рабочих места. ВРП региона ежегодно будет увеличиваться на 107 млн. руб. Рынок островного региона будет обеспечен широким ассортиментом качественной мясной продукции, которая теперь станет поставляться в центральную и северную часть Сахалина и на Курильские острова.

Для стабильной работы свинокомплекса, улучшения его экономики потребуется создать первое на Сахалине производство полнорационных кормов для свиней. Проект строительства комбикормового завода также получил одобрение членов МВК. Целью проекта является организация производства комбикормов для свиней мощностью до 25 тонн в час. Инициатором проекта является ООО «Сахалинский ККЗ».

Данный комбикормовый завод станет первым на Сахалине производством полнорационных кормов для свиней и полностью закроет потребность производителей свинины в данном виде продукции. Вклад в ВРП региона при этом до 2030 года составит около 7 млрд. рублей. Ежегодно в бюджет области в виде налогов от данного производства будет поступать порядка 31 млн. рублей. Кроме того будет создано до 53 высокопроизводит ельных рабочих мест.

- Безусловно, реализация данных проектов повысит уровень продовольственно й безопасности Сахалинской области, снизит зависимость от ввозимой из других регионов и стран продукции, - отмечает и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области» Роман Николайчук.