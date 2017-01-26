На закупке медицинских одноразовых бахил сахалинские власти сэкономили 5,5 млн рублей

В прошлом году на их приобретение затрачено 8,7 млн рублей, в этом то же количество закупили за 3,3 млн

Власти наводят порядок в сфере госзакупок. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко на заседании коллегии региональной прокуратуры с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского правительства.

Для противодействия коррупции и предупреждения нарушений при осуществлении закупок недавно создано профильное министерство и «Центр государственных закупок». Их специалисты проверили почти 7000 заявок заказчиков на сумму более 31 миллиарда рублей. Каждая пятая была возвращена на доработку из-за завышения цены и нарушений законодательства. В 2016 году удалось сэкономить 2,2 миллиарда рублей. Благодаря проведению экспертиз начальные цены снижены на сумму более 400 миллионов рублей. Отменено 140 закупок для муниципальных нужд. Общая сумма - свыше 450 миллионов рублей.

- Мы постоянно проводим анализ цен на основные продукты питания в области, - отметил Олег Кожемяко. - Это позволяет определять их предельный размер. В итоге, сравнив при закупках цены на одни и те же продукты, мы увидели, что в 2016 году они практически по всем позициям оказались ниже, чем в предыдущем. Новая практика уже позволила сэкономить немало государственных средств. Только на закупке бахил – почти 5,5 миллионов рублей. В 2015 году на их приобретение было затрачено 8,7 миллиона рублей. Спустя год то же количество мы закупили за 3,3 миллиона рублей.

В настоящее время коррупционные риски смещаются на стадию исполнения контрактов.

- Хорошо известна проблема конца финансового года, или «четвертого квартала», когда и заказчики, и поставщики могут охотнее идти на сговор, чтобы обеспечить освоение выделенных бюджетных средств, - сказал губернатор. - Коррупция в данном случае проявляется в приемке некачественного товара, нарушении сроков контракта, несоблюдении технических условий, а также оплате за невыполненные работы и услуги. Все это требует адекватных мер. Это одна из ключевых задач для правительства Сахалинской области.

В 2017 году приоритетом региональных властей станет стандартизация закупок. Будут внедряться специальные каталоги товаров, работ, услуг, предстоит расширить практику совместных торгов.