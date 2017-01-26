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На закупке медицинских одноразовых бахил сахалинские власти сэкономили 5,5 млн рублей

На закупке медицинских одноразовых бахил сахалинские власти сэкономили 5,5 млн рублей

В прошлом году на их приобретение затрачено 8,7 млн рублей, в этом то же количество закупили за 3,3 млн

Власти наводят порядок в сфере госзакупок. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко на заседании коллегии региональной прокуратуры с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского правительства.

Для противодействия коррупции и предупреждения нарушений при осуществлении закупок недавно создано профильное министерство и «Центр государственных закупок». Их специалисты проверили почти 7000 заявок заказчиков на сумму более 31 миллиарда рублей. Каждая пятая была возвращена на доработку из-за завышения цены и нарушений законодательства. В 2016 году удалось сэкономить 2,2 миллиарда рублей. Благодаря проведению экспертиз начальные цены снижены на сумму более 400 миллионов рублей. Отменено 140 закупок для муниципальных нужд. Общая сумма - свыше 450 миллионов рублей.

- Мы постоянно проводим анализ цен на основные продукты питания в области, - отметил Олег Кожемяко. - Это позволяет определять их предельный размер. В итоге, сравнив при закупках цены на одни и те же продукты, мы увидели, что в 2016 году они практически по всем позициям оказались ниже, чем в предыдущем. Новая практика уже позволила сэкономить немало государственных средств. Только на закупке бахил – почти 5,5 миллионов рублей. В 2015 году на их приобретение было затрачено 8,7 миллиона рублей. Спустя год то же количество мы закупили за 3,3 миллиона рублей.

В настоящее время коррупционные риски смещаются на стадию исполнения контрактов.

- Хорошо известна проблема конца финансового года, или «четвертого квартала», когда и заказчики, и поставщики могут охотнее идти на сговор, чтобы обеспечить освоение выделенных бюджетных средств, - сказал губернатор. - Коррупция в данном случае проявляется в приемке некачественного товара, нарушении сроков контракта, несоблюдении технических условий, а также оплате за невыполненные работы и услуги. Все это требует адекватных мер. Это одна из ключевых задач для правительства Сахалинской области.

В 2017 году приоритетом региональных властей станет  стандартизация закупок. Будут внедряться специальные каталоги товаров, работ, услуг, предстоит расширить практику совместных торгов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:57 +1
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Комментарии
Crysis
Написано сегодня, в 18:31
да только качество у этих бахил просто писец
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 22:07 Отредактированно сегодня, в 22:08
Crysis, ага, пока надеваешь, сто раз порваться успевают - хороша экономия...
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 18:35
слов нет прям. сразу видно из разницы потраченного, сколько сперли. что ж подождем отчета в след году. может вообще за три рубля всю партию на сто лет вперед возьмут.
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0
Натали)))
Написано сегодня, в 18:58
У нас в поликлинике, что чистые, что грязные одинаково выглядят, видно что простираны
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+5
lvista
Написано сегодня, в 19:14
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+2
Triton
Написано сегодня, в 19:21
Натали))), грязные бахилы лутче
от них бактерии сами шарахаются
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+3
Mopsik
Написано сегодня, в 21:47
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:26 Отредактированно сегодня, в 19:29
кстати, а наличие бесплатных бахил в больницах радует. вроде и мелочь, а приятно. хотелось бы, конечно, пользоваться автоматом для надевания бахил - суешь ногу, а на тебя бахила натягивается. это было бы полезно в травматологии, где мне приходилось скрючиваться в 3 погибели, чтобы натянуть этот целофанчик на сломанную ногу. процесс осложнялся 45 размером ноги и тем, что очень уж бахилы непрочные.
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+1
angi-75
Написано сегодня, в 19:43
Да деньги девать некуда. Покупают всякую хрень! Лучше бы пенсионерку наняли на работу, полы бы подтирала. Как раньше было. И без бохил хорошо жили, причём лечение бесплатное было. А сейчас что? Туда не ходи,сюда не ходи без бохил. И в поликлинику ходить страшно. Пол дня просидишь в поликлинике, а потом на лекарства которые док. выписал, самой ещё хуже становится.
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0
багз-банни
Написано сегодня, в 21:54
В нашей поликлинике их уже год нет!
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 22:26
Все экономить они пытаются... А то, что качество этих бахил, мягко говоря, оставляет желать лучшего, они меньше всего думают...
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+1
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