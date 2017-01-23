Около пяти тысяч тонн мяса поставит сахалинцам свинокомплекс в Таранае

Сейчас активно возводится его вторая очередь - на 50 тысяч голов. Ввод в работу новых помещений для откорма позволит предприятию выпускать до 5 тысяч тонн свинины ежегодно - примерно в 5 раз больше нынешних объемов. По расчетам, этого хватит, чтобы полностью обеспечить потребности сахалинцев и курильчан в данном виде продукции. Такими производственным и планами с Олегом Кожемяко поделилось руководство АО «Мерси Агро Сахалин». Эта компания реализует крупный инвестиционный проект и стала одним из резидентов территории опережающего развития «Южная», сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Напомним, сегодня успешно функционирует первая очередь свинокомплекса на 12 тысяч голов. На рынок области налажены поставки свежей продукции - около 110 тонн ежемесячно.

В соответствии с графиком сейчас возводятся и объекты второй очереди, рассказал главе области, генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов.

- Введены здания ожидания, хрячника, карантина, осеменения, опороса, сооружения энергетики и водоподготовки, тепловой узел. Практически готовы 5 из 11 зданий для откорма: в феврале там начнется установка внутренних сэндвич-панелей и оборудования. Все необходимые материалы на строительной площадке есть, в установленные сроки – в апреле - рассчитываем начать «заселение» второй очереди свинокомплекса, - сообщил Алексей Пахомов.

По его словам, компания намерена организовать на территории животноводческог о комплекса и мясопереработку. Сейчас идет проектирование нового производства, которое будет включать не только перерабатывающие линии, но и морозильные установки. Также для обеспечения растущего поголовья кормами в ближайшей перспективе предусмотрено строительство отдельного комбикормового завода. Олег Кожемяко поручил поддержать это начинание предпринимателей .

Кроме того, в планах значительно увеличить на свинокомплексе мощности системы водоочистки - с 30 до 170 кубометров в сутки. Это позволит в полном объеме нейтрализовать вредные стоки.

- Сегодня компания «Мерси Агро Сахалин» в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по развитию свинокомплекса. Есть уверенность в том, что строительство объектов его второй очереди будет завершено в установленные сроки, при этом возможности предприятия существенно возрастут. Исходим из того, что первая продукция, полученная на новых производственных мощностях, начнет поступать на сахалинский рынок уже в ноябре текущего года и в дальнейшем ее объемы будут наращиваться, - подвел итоги посещения предприятия губернатор Олег Кожемяко.