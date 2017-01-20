Две трети налогов, выплаченных сахалинцами в 2016 году, остались в регионе

nalog.ru

По итогам января-декабря 2016 года от налогоплательщиков Сахалинской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 178 млрд рублей.

Как сообщили astv.ru в региональном управлении ФНС, 71% (126 млрд рублей) остался в регионе. Это примерно столько же, что за аналогичный период прошлого года. В федеральный бюджет направлены налоги на 52 млрд рублей.

Значительно увеличились поступления в бюджет Сахалинской области по единому сельскохозяйственному налогу на 45% и налогу на имущество организаций на 32%.

Рост поступлений по налогу на имущество организаций связан с увеличением среднегодовой стоимости имущества, изменением с 1 января 2015 года налоговой ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Увеличение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу обеспечено ростом налоговой базы за 2015 год по отношению к 2014 году на 38% (при этом, доходы организаций увеличились на 32%, расходы – на 28%) и ростом авансовых платежей за полугодие текущего года, уплаченных основными рыбодобывающими организациями Сахалинской области.