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Две трети налогов, выплаченных сахалинцами в 2016 году, остались в регионе
nalog.ru

Две трети налогов, выплаченных сахалинцами в 2016 году, остались в регионе

В федеральный бюджет направлены налоги на 52 млрд рублей

По итогам января-декабря 2016 года от налогоплательщиков Сахалинской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 178 млрд рублей.

Как сообщили astv.ru в региональном управлении ФНС, 71% (126 млрд рублей) остался в регионе. Это примерно столько же, что за аналогичный период прошлого года. В федеральный бюджет направлены налоги на 52 млрд рублей.

Значительно увеличились поступления в бюджет Сахалинской области по единому сельскохозяйственному налогу на 45% и налогу на имущество организаций на 32%.

Рост поступлений по налогу на имущество организаций связан с увеличением среднегодовой стоимости имущества, изменением с 1 января 2015 года налоговой ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Увеличение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу обеспечено ростом налоговой базы за 2015 год по отношению к 2014 году на 38% (при этом, доходы организаций увеличились на 32%, расходы – на 28%) и ростом авансовых платежей за полугодие текущего года, уплаченных основными рыбодобывающими организациями Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:51 0
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 12:06
Отлично.... теперь заживем с налогов..... А сколько мы налогов и всяких там отчислений платим????
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+3
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Axmed Online
Написано сегодня, в 12:08
Я один чего то не понимаю?

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Сахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Сахалинской области (далее также - областной бюджет) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Сахалинской области в сумме 98107969,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета Сахалинской области в сумме 111392960,9 тыс. рублей;
3) дефицит областного бюджета Сахалинской области в сумме 13284991,1 тыс. рублей.

Ну ведь это только налоги, у области есть еще доходы и не маленькие, очень не маленькие. Получается, 52 млрд подарили Володе с его свитой, на остальные 126 млрд покрыли бюджетные расходы. А где остальные млрд????
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:17
Axmed, может быть на чьих-то коврах, в коробках от обуви, в шубохранилищах, в лексусах для женщин с "низкой социальной ответственностью", но высокими тарифами. В общем, вы поняли.
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+2
Online
Axmed Online
Написано сегодня, в 12:37
Сергей Маслаков, это то я понимаю, просто думал может ошибаюсь.
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+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 13:58
Axmed, да мозги пудрят,в очередной раз!Потом когда за жопу возьмут они хлоп ссылочку на статьи подобного рода.Отчитались, предупредили,народ в курсе,но промолчал!
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