Две трети налогов, выплаченных сахалинцами в 2016 году, остались в регионе
В федеральный бюджет направлены налоги на 52 млрд рублей
По итогам января-декабря 2016 года от налогоплательщиков Сахалинской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 178 млрд рублей.
Как сообщили astv.ru в региональном управлении ФНС, 71% (126 млрд рублей) остался в регионе. Это примерно столько же, что за аналогичный период прошлого года. В федеральный бюджет направлены налоги на 52 млрд рублей.
Значительно увеличились поступления в бюджет Сахалинской области по единому сельскохозяйственному налогу на 45% и налогу на имущество организаций на 32%.
Рост поступлений по налогу на имущество организаций связан с увеличением среднегодовой стоимости имущества, изменением с 1 января 2015 года налоговой ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.
Увеличение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу обеспечено ростом налоговой базы за 2015 год по отношению к 2014 году на 38% (при этом, доходы организаций увеличились на 32%, расходы – на 28%) и ростом авансовых платежей за полугодие текущего года, уплаченных основными рыбодобывающими организациями Сахалинской области.
Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Сахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Сахалинской области (далее также - областной бюджет) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Сахалинской области в сумме 98107969,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета Сахалинской области в сумме 111392960,9 тыс. рублей;
3) дефицит областного бюджета Сахалинской области в сумме 13284991,1 тыс. рублей.
Ну ведь это только налоги, у области есть еще доходы и не маленькие, очень не маленькие. Получается, 52 млрд подарили Володе с его свитой, на остальные 126 млрд покрыли бюджетные расходы. А где остальные млрд????