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Сахалинским гостиницам присвоят «звезды»

Сахалинским гостиницам присвоят «звезды»

Предприятиям туристической и гостиничной индустрии поддержку окажет власть

В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники Совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности.     

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, ежегодно предприятиями отрасли оказывается услуг на 2 миллиарда рублей.  В регионе насчитывается около 100 объектов для размещения гостей с общим фондом 2334 номера единовременной вместимостью 4159 мест. Всего в  данной сфере занято около 1500 человек.

В ближайшее время отрасль ждут реформы. По всей стране, включая Сахалинскую область, будет проводиться так называемая классификация объектов туристской индустрии с обязательным присвоением им «звезд». Чтобы успешно ее пройти гостиницам необходимо будет привести в соответствие с требованиями категории, на которую они претендуют, уровень оснащенности профессиональным оборудованием и специализированным программным обеспечением. Во многих случаях потребуется проведение ремонта или реконструкции помещений. Установлены и сроки.

         Крупные гостиницы и другие объекты для размещения туристов с фондом от 50 номеров должны будут пройти классификацию до 1 января 2018 года, на год позже – организации с фондом от 15 номеров, в срок до 1 января 2020 года - мини-гостиницы, имеющие не более 15 номеров.

- Все это повлечет за собой большие финансовые затраты для гостиниц Сахалина и Курил. Согласно данным нашего мониторинга ряд из них не обладает для этого достаточным объемом собственных средств, предприятия, по сути, окажутся под угрозой закрытия, - выразила обеспокоенность Елена Реутская, член координационного совета при министерстве торговли и продовольствия области по выработке и реализации госполитики в сфере развития гостиничного бизнеса.

От имени руководства предприятий отрасли она обратилась к участникам Совета по инвестиционной деятельности с предложением о выделении на указанные цели субсидий. Предложение получило поддержку, в ближайшее время будут определены механизм и размеры оказания такой помощи.

- Надеемся, что механизм субсидирования заработает, и гостиницы пройдут государственную классификацию, будут сохранены предприятия и рабочие места, - отметила Реутская. – Рассчитываем, что по итогам проведенной классификации в регионе повысится качество оказываемых гостиничных услуг. Также определим, какого сегмента гостеприимства пока не хватает на нашем рынке, чтобы рекомендовать бизнесу свободные ниши в этой отрасли. Мы готовы к совместной работе, учитывая, что создание современной индустрии туризма – одно из основных направлений новой экономической политики, реализуемой в регионе.

В ходе заседания участники Совета по инвестиционной деятельности также одобрили и предложения, которые помогут привлечь в регион больше туристов. Речь идет о тех гостях, которые пользуются услугами местных туркомпаний. Данным организациям, продающим туры в регион, решено компенсировать часть расходов на приобретение авиабилетов для приезжих, сделав их более доступными. Подобным образом предлагается добиться и снижения стоимости перелетов для туристов на Курильские острова.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:55 0
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 11:26
Гостиница"Геолог" сколько звёзд?
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+5
Naira
Написано сегодня, в 11:39
Забанен администрацией, минус две звезды
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+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:42
Забанен администрацией, обзовут хостелом))))
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:51
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+1
Еще 1 комментарий
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 11:40
Прибыли 2 лярда, а на ремонт денег нет, странно как-то....
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:52 Отредактированно сегодня, в 11:52
Всё такие не такие у нас плохие власти,могут ведь с утра посмешить,настроение поднять!
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0
Bokassa
Написано сегодня, в 12:03
ого, а разве по шкале "звездности" есть отрицательные величины?
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 13:41
Bokassa, По всей вероятности"Да"
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+3
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