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Россия и Япония хотят провести переговоры по Курилам на следующей неделе

Россия и Япония хотят провести переговоры по Курилам на следующей неделе

Ожидается, что представители стран обсудят введение "особого режима" на юге гряды

Правительства России и Японии рассматривают возможность начала в Москве на будущей неделе переговоров о совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник в японском министерстве иностранных дел. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным предполагается, что в этой встрече примут участие заместители глав МИД двух стран Такэо Акиба и Игорь Моргулов. Ожидается, что они обсудят введение "особого режима" на Южных Курилах, который не нарушал бы позиции обеих стран по территориальной принадлежности четырех островов, на которые претендует Токио.

Также, как предполагает Киодо, в Москве на встрече замглав МИД Японии и России могут быть затронуты вопросы открытия чартерных авиарейсов с Хоккайдо на Южные Курилы для безвизового посещения островов бывшими японскими жителями и их родственниками.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года.

Как отмечает Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить в апреле Россию и провести новые переговоры с Путиным, и тем самым активизировать межправительственные переговоры двух стран.

сегодня, в 10:31 +3
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 10:40
Ждём-с результата...
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 11:44
VULKAN, мэр Южно-Курильского городского округа Соломко под стражей,да и зам.председателя их собрания за контрабанду тоже вроде должны задержать,может японских чиновников пришлют для управления?
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0
sashamelnikov2018
Написано сегодня, в 11:18
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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−3
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 11:20
И что в этом хорошего ?
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:55
да просто тупо соберутся побухать,суши пожрут,наши им табло набьют,наутро извинятся,и все разойдутся.)))
тупо попойка будет.)
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+1
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:12
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:14
Игорь Иванов,
с участием каратистов,сумоистов и озверевших пьяных русских.)))))
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 12:04
очередное ППР и показуха, сколько обсуждают а к результату ни на шаг не приблизились.
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