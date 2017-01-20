Россия и Япония хотят провести переговоры по Курилам на следующей неделе

Правительства России и Японии рассматривают возможность начала в Москве на будущей неделе переговоров о совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник в японском министерстве иностранных дел. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным предполагается, что в этой встрече примут участие заместители глав МИД двух стран Такэо Акиба и Игорь Моргулов. Ожидается, что они обсудят введение "особого режима" на Южных Курилах, который не нарушал бы позиции обеих стран по территориальной принадлежности четырех островов, на которые претендует Токио.

Также, как предполагает Киодо, в Москве на встрече замглав МИД Японии и России могут быть затронуты вопросы открытия чартерных авиарейсов с Хоккайдо на Южные Курилы для безвизового посещения островов бывшими японскими жителями и их родственниками.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года.

Как отмечает Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить в апреле Россию и провести новые переговоры с Путиным, и тем самым активизировать межправительственные переговоры двух стран.