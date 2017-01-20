Пензенская и Сахалинская области стали лидерами по увеличению производства молока в России

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Сельскохозяйственные организации в 2016 году увеличили производство молока на 2,2%, до более чем 15 миллионов тонн, сообщает Минсельхоз РФ.

"По итогам 2016 года в сельхозорганизациях получено более 15 миллионов тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил 6,1% до 2,16 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях получен в Воронежской области (12,9%), в Кировской области производство молока увеличилось на 6,3%, Удмуртской республике - на 4,2%, в Татарстане - на 3,3%, Краснодарском крае рост составил 2,6%. При этом снижение производства молока отмечено в Московской, Омской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае, сообщают в агентстве "Прайм".

Средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 5,449 тысячи килограмма молока, что на 4,1% больше соответствующего показателя за 2015 год, ссылается министерство на данные Росстата.

Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Крыму (56,5%), в Пензенской области прирост составил 12,9%, в Сахалинской области - 12,4%.

"Сохраняется рост производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. При этом, сдерживающим фактором развития молочной отрасли остается сокращение производства молока в личных подсобных хозяйствах, которые составляют почти половину общего объема производства", – отметил директор департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов.