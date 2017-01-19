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Почти 15 тысяч сахалинских работодателей отчитаются перед ПФР за 2016 год
indivip.ru

Почти 15 тысяч сахалинских работодателей отчитаются перед ПФР за 2016 год

Отчетность в бумажном виде принимают до 15 февраля, электронном формате - до 20 февраля

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области c 9 января начали принимать от работодателей Единую форму отчётности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и персонифицированному учету о каждом работнике за 4 квартал 2016 года и в целом за 2016 год.

В территориальных органах ждут отчёты от 14 тысяч 866 работодателей.

Единую отчетность необходимо представить в территориальные органы ПФР, в бумажном виде, не позднее 15-го февраля.

А в форме электронного документа не позднее 20 февраля. Эта норма предполагает продление срока представления отчетности для плательщиков, представляющих отчетность в электронном виде. При этом, если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность работодатели обязаны представлять в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

При представлении отчётности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, нет обязанности представлять отчётность на бумажном носителе.

Следует отметить, что Расчёты по начисленным и уплаченным страховым взносам представляются также в случае, если в отчётном периоде плательщиком страховых взносов финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

Для подготовки и проверки отчетности работодатели могут пользоваться программами, которые размещены в свободном доступе на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям» — «Бесплатные программы, формы и протоколы».

По состоянию на 25 января 4 тыс. 655 островных страхователей (31,3 %) представили в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области отчётность по Единой форме.

Среди отчитавшихся, 2 тыс. 836 организаций для передачи информации воспользовались электронными каналами связи.

Кроме того, с 9 января до 1 марта 2017 года необходимо представить отчётность в территориальные органы ПФР по Сахалинской области главам крестьянских (фермерских) хозяйств о начислении и уплате страховых взносов в 2016 году.

Работодателей, нарушивших сроки представления отчетности, ждут штрафы. Финансовая санкция составляет от 1000 рублей и выше (в размере 5 % суммы страховых взносов, начисленных к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, но не более 30 % указанной суммы).

Нынешний отчёт по страховым взносам в ПФР — последний.

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование перешло в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций по администрированию, на переходный период, остался за Пенсионным фондом России.

Эти функции будут касаться процессов и периодов, истекших до 1 января 2017 года. То есть, своеобразная «подчистка», а именно: прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам; проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных; принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов; списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.

Кроме того, за ПФР, на постоянной основе закреплено:

·         администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию,

·         администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пенсию (Программа государственного софинансирования пенсии).

В региональном отделении пенсионного фонда России напоминают, что постоянной функцией территориальных органов ПФР остаётся прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М; сведений о стаже застрахованных лиц; реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя; копий платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:52 0
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