Герман Зверев избран главой Всероссийской рыбопромышленной ассоциации

Его оппонентом в борьбе за кресло национального рыбацкого сообщества был экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний

В среду, 25 января, на внеочередном собрании Всероссийской рыбопромышленной ассоциации ее главой был избран Герман Зверев, руководитель Ассоциации добытчиков минтая, член генерального совета «Единой России». Кандидатура Германа Зверева была поддержана 64 участниками общего собрания при одном воздержавшемся. Об этом сообщает РИА "Восток-Медиа".

На основании решения совета Всероссийской рыбопромышленной ассоциации от 3 ноября 2016 года и в соответствии с п.4.7 Устава Всероссийской рыбопромышленной ассоциации участники внеочередного общего собрания приняли решение о досрочном прекращении полномочий действующего президента ассоциации. При подготовке общего собрания были внесены две кандидатуры на пост президента ассоциации. Совет Всероссийской рыбопромышленной ассоциации принял консолидированное решение о выдвижении на эту должность президента Ассоциации добытчиков минтая Германа Зверева.

Так же, одним из членов ассоциации – ООО «Союзокеан» – была выдвинута кандидатура бывшего руководителя Росрыболовства Андрея Крайнего.

В декабре 2016 – январе 2017 года в региональных рыбацких объединениях, входящих в состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации, прошло обсуждение выдвинутых кандидатур. Все входящие в состав ассоциации объединения: Союз рыбопромышленников Севера, Союз рыбопромышленников Камчатки, Союз рыбопромышленников Карелии, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация рыбаков Сахалина, Росрыбакколхозсоюз, Ассоциация добытчиков краба, Ассоциация ярусного промысла и объединение рыбоводческих хозяйств «Росррыбхоз» – поддержали кандидатуру Германа Зверева.

В связи с тем, что кандидатура Андрея Крайнего не была поддержана ни одним из входящих в состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации рыбацких объединений, 25 января Андрей Крайний направил заявление о самоотводе.

В этот же день Герман Зверев приступил к выполнению обязанностей президента Всероссийской рыбопромышленной ассоциации.

Добавим, что 22 января 2017 года Герман Зверев был переизбран в состав Генерального совета «Единой России».

В состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации входит 69 предприятий, на которые приходится 85% общероссийского вылова водных биологических ресурсов.