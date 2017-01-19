Экспорт Сахалинской области в страны АТЭС составил почти 4 миллиарда долларов США

Ежегодно 26 января сотрудники всех таможенных служб в мире отмечают свой профессиональный праздник. Сахалинская таможня в этот день подвела итоги минувшего года.

В силу своего географического положения Сахалинская таможня активно развивает международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в первую очередь, с Японией, являющейся основным государством-контрагентом внешнеэкономической деятельности Сахалинской области. По данным статистики Сахалинской таможни, в 2016 году на долю этих стран приходится более 84% всего стоимостного объема внешней торговли области. Экспорт в страны АТЭС составил почти 4 миллиарда долларов США или 96,8% всего экспорта, импорт составил более 1 миллиарда долларов США – это почти 60 % всего импорта.

Островная таможня ведет активный диалог с международными партнерами по таможенным вопросам в сфере экономического сотрудничества, спорта, туризма и другим направлениям.

Важнейшие из них – программа по безвизовым российско-японским поездкам, морская круизная программа, ежегодная выставка-ярмарка товаров с острова Хоккайдо. Активное участие представителей таможни в рабочих встречах по данным вопросам позволяет эффективно решать вопросы таможенного администрирования, закладывает перспективы на дальнейшее международное сотрудничество.

Международные деловые контакты Сахалинской таможни с генеральными консульствами стран-соседей на протяжении многих лет строятся на основе доверия и взаимопонимания, помогают в решении многих вопросов, актуальных как для России, так и для иностранных партнеров.

В 2016 году прошло 20-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.

Сахалинская таможня принимала членов Евразийской экономической комиссии из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, представителей Словацкой и Латвийской Республик. На заседании обсуждались вопросы дальнейшего международного и информационного взаимодействия в таможенной сфере среди стран-участниц.

В 2017 году Сахалинская таможня во исполнение программы международных связей ФТС РФ планирует продолжить развитие международного сотрудничества, в том числе в рамках мероприятий по реализации Стратегии развития таможенной службы до 2020 года.

Источник: пресс-служба Сахалинской таможни