"Квадрат" жилья на Сахалине оценили в 55 735 рублей

Согласно приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря, опубликованного на сайте «Российской газеты» 24 января 2017 года, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Сахалинской области незначительно подросла и составила 55 735 рублей на 1 квартал 2017 года. Ранее этот показатель, по официальным данным, равнялся 55 513 рублей.

В Москве эта цифра на данный момент составляет 90 400 рублей. В Московской области – 54 479.

Регионы наиболее низкой стоимостью квадратного метра жилья – Ставрополье (27 068), Алтайский край (32 202), Чукотка (33 056) и Еврейская автономная область (34 064).

Минстрой России определяет показателей средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ, которые подлежат применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.