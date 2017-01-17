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"Квадрат" жилья на Сахалине оценили в 55 735 рублей

"Квадрат" жилья на Сахалине оценили в 55 735 рублей

Средняя стоимость квадратного метра жилья на Сахалине показала незначительный рост

Согласно приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря, опубликованного на сайте «Российской газеты» 24 января 2017 года, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Сахалинской области незначительно подросла и составила 55 735 рублей на 1 квартал 2017 года. Ранее этот показатель, по официальным данным, равнялся 55 513 рублей.

В Москве эта цифра на данный момент составляет 90 400 рублей. В Московской области – 54 479.

Регионы наиболее низкой стоимостью квадратного метра жилья – Ставрополье (27 068), Алтайский край (32 202), Чукотка (33 056) и Еврейская автономная область (34 064).

Минстрой России определяет показателей средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ, которые подлежат применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:09 −1
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Комментарии
vas
Написано сегодня, в 18:30
На 2 квадрата накопил уже.
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0
TROL
Написано сегодня, в 18:35
vas, так скинетесь да покупайте
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0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 18:38
Да-да! "для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан"
Вы ещё в это верите?
Подбивают кадастровую стоимость, а потом врежут по....
Будем раз в годик за квартиру налог платить , от этой стоимости
Грядёт такая радость, если кто не в курсе.
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+2
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 18:50
Оценивают в одну сумму, продают по другой.
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