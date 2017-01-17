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Почти в полтора раза собирается увеличить перевалку угля в 2017 году порт Шахтерск

Почти в полтора раза собирается увеличить перевалку угля в 2017 году порт Шахтерск

Для наращивания отгрузки терминал устанавливает новое оборудование и приобретает специализированный флот

В этом году ООО «Угольный морской порт Шахтерск» (находится под управлением Восточной горнорудной компании) планирует отгрузить 4,5 млн т угля, тогда как в 2016-м его перевалка составила 3,1 млн т. Об этом сообщает «РЖД-Партнер».

По словам исполнительного директора стивидорной компании Юрия Гвоздикова, в этом году на восточной набережной в Шахтерске будет установлен стакер (телескопический ленточный конвейер) производительностью 1,5 тыс. т в час. Кроме того, планируется приобрести шесть судов дедвейтом 650 т каждое, для осуществления рейдовой погрузки. 

«Первое судно должно прийти уже в начале мая. До этого момента мы должны набрать экипажи. И к концу апреля первый экипаж отправится на верфь принимать первое судно. Дедвейт судов 650 т оптимален по параметрам ковша, его глубин и площади», - отметил Юрий Гвоздиков.

За счет приобретения судов стивидор минимизирует риски срыва отгрузки из-за непогоды. Новый флот позволит увеличить суточную производительность.

сегодня, в 09:03 +1
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