Почти в полтора раза собирается увеличить перевалку угля в 2017 году порт Шахтерск

В этом году ООО «Угольный морской порт Шахтерск» (находится под управлением Восточной горнорудной компании) планирует отгрузить 4,5 млн т угля, тогда как в 2016-м его перевалка составила 3,1 млн т. Об этом сообщает «РЖД-Партнер».

По словам исполнительного директора стивидорной компании Юрия Гвоздикова, в этом году на восточной набережной в Шахтерске будет установлен стакер (телескопический ленточный конвейер) производительностью 1,5 тыс. т в час. Кроме того, планируется приобрести шесть судов дедвейтом 650 т каждое, для осуществления рейдовой погрузки.

«Первое судно должно прийти уже в начале мая. До этого момента мы должны набрать экипажи. И к концу апреля первый экипаж отправится на верфь принимать первое судно. Дедвейт судов 650 т оптимален по параметрам ковша, его глубин и площади», - отметил Юрий Гвоздиков.

За счет приобретения судов стивидор минимизирует риски срыва отгрузки из-за непогоды. Новый флот позволит увеличить суточную производительность.