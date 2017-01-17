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На строительство и ремонт сахалинских дорог направят 8 млрд рублей
Фото Светланы Данилочкиной

На строительство и ремонт сахалинских дорог направят 8 млрд рублей

В прошлом году на эти цели было выделено 12,5 млрд рублей

На строительство и ремонт дорог на Сахалине и Курилах будет направлено 8 млрд рублей. В 2016 году на эти цели было выделено 12,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

"Всего на выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах Сахалинской области запланировано 8 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. На эти средства в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 47,8 км автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области с устройством асфальтобетонного покрытия, 104,8 погонных метров мостов. Отремонтировать (в том числе капитально) 29,4 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 880,14 погонных метров мостов", - сказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства островного региона.

Также специалисты министерства сообщили, что работы будут вестись на автодороге Южно-Сахалинск - Оха (36,1 км дороги с асфальтобетонным покрытием и два моста). На автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск введут в эксплуатацию участок Правда - Холмск, протяженностью 0,9 км. На автодороге Петропавловское - Воскресенское - Анива - Соловьевка завершится строительство моста через реку Соловьевка. На автомобильной дороге федерального значения Южно-Сахалинск - Холмск планируется отремонтировать 19,1 км.

В рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области в Анивском районе планируется завершить работы и ввести в эксплуатацию после реконструкции автомобильную дорогу общего пользования местного значения Троицкое - Ново-Троицкое.

сегодня, в 10:09 +1
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:18
5 лярдов скомуниздят как пить дать.
на "трёшку" что положат,то положат....
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