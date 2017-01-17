На строительство и ремонт сахалинских дорог направят 8 млрд рублей

На строительство и ремонт дорог на Сахалине и Курилах будет направлено 8 млрд рублей. В 2016 году на эти цели было выделено 12,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

"Всего на выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах Сахалинской области запланировано 8 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. На эти средства в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 47,8 км автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области с устройством асфальтобетонного покрытия, 104,8 погонных метров мостов. Отремонтировать (в том числе капитально) 29,4 км дорог с асфальтобетонным покрытием и 880,14 погонных метров мостов", - сказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства островного региона.