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«Газпром нефть» получила лицензию на Аяшский участок на шельфе Охотского моря
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«Газпром нефть» получила лицензию на Аяшский участок на шельфе Охотского моря

Разрешение на изучение, разведку и добычу углеводородов выдано сроком до 1 июля 2039 года

«Газпромнефть-Сахалин», дочерняя компания «Газпром нефти», получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря. Лицензия выдана Федеральным агентством по недропользованию РФ сроком до 1 июля 2039 года. Об этом пишет ЭнергоНьюс.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море является частью проекта «Сахалин-3». Участок расположен рядом с открытыми месторождениями проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», уже доказавшими нефтегазоносность региона. Прогнозные извлекаемые запасы нового актива «Газпром нефти» – более 100 млн т.у.т. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв. км. «Газпромнефть-Сахалин» завершил анализ геолого-геофизической информации, по результатам которого принято решение о выборе наиболее перспективных структур для проведения геологоразведочных работ.

В настоящее время, выполняя лицензионные обязательства, «Газпром нефть» ведет подготовку к бурению первой поисково-оценочной скважины на Аяшской структуре Аяшского лицензионного участка. Бурение запланировано на летний период 2017 года.

«Реализация новых проектов на российском шельфе позволит «Газпром нефти» максимально задействовать опыт, полученный при обустройстве и эксплуатации Приразломного месторождения в Печорском море, Новопортовского и Мессояхских месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Используя самые современные технологии и системы управления, наша компания последовательно расширяет географию своей деятельности. Эффективное и безопасное развитие в наиболее перспективных нефтяных провинциях России является стратегическим направлением работы «Газпром нефти», – сказал Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

сегодня, в 21:11 0
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