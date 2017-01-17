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Четыре новых лососевых рыбоводных завода строят рыбопромышленники на Сахалине и Курилах
sktufar.ru

Четыре новых лососевых рыбоводных завода строят рыбопромышленники на Сахалине и Курилах

Они появятся в Невельском, Макаровском и Поронайском районах, а также на Итурупе

Четыре рыбоводных завода, которые ежегодно будут выпускать в нерестовые реки около 75 млн штук молоди кеты, введут в эксплуатацию на Сахалине и Курилах в этом году, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в областном агентстве по рыболовству.

"В 2016 году велось строительство четырех рыбоводных заводов в Невельском, Макаровском и Поронайском районах, а также на о. Итуруп (Средние Курилы). Ввод их в эксплуатацию запланирован на 2017 год. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств самих предприятий. Средняя стоимость строительства одного завода составляет более 200 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, исходя из средней величины промыслового возврата кеты в размере 1,2%, совокупный ежегодный выпуск этих четырех заводов должен составить 75 млн штук молоди кеты в год. "Это, в свою очередь, начиная с 2020 года, обеспечит рыбакам региона дополнительные уловы кеты в размере 2,9 тыс. тонн", - отметил собеседник.

В настоящее время выпуск молоди лососевых рыб в Сахалинской области осуществляет 41 рыбоводный завод всех форм собственности, ежегодно они выпускают в водоемы региона около 800 млн штук молоди тихоокеанских лососей.

сегодня, в 16:29 0
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