На праймериз "Единой России" в Охе одержал победу Денис Кан

Сегодня, 21 января, в Охе прошли праймериз "Единой России" на пост кандидата в мэры города. По результатам голосования, лидером стал Денис Кан.

На заседании оргкомитета по итогам проведения внутрипартийного голосования решено, что наибольшее количество голосов по определению кандидатуры для выдвижения на выборы главы муниципального образования городской округ "Охинский" Сахалинской области на выборах получил Кан Денис Юрьевич с 618 голосами. За ним следуют Иванюк Вячеслав Геннадьевич (521 голос) и Азнабаев Рустам Рафаилович (425 голосов).

В ходе внутрипартийного голосования действительными признаны 1533 голоса. Недействительными - 182.

Как рассказал astv.ru руководитель охинского отделения "Единой России" Евгений Переверзев, внутрипартийное голосование прошло в штатном, спокойном режиме.



"Мы наблюдали хорошую активность избирателей. В партийном голосовании могут принять участие все желающие. Из чуть более 28 тысяч избирателей проголосовало 1715. Это нормальный результат. Учитывая, что это внутрипартийное мероприятие. Все прошло без нарушений и считаю, что мы хорошо поработали", - отметил Евгений Переверзев.

Выборы главы администрации Охи пройдут 12 марта 2017 года.

Денис Кан сейчас находится в должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.