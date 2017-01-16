На праймериз "Единой России" в Охе одержал победу Денис Кан
Победитель набрал 618 голосов избирателей
Сегодня, 21 января, в Охе прошли праймериз "Единой России" на пост кандидата в мэры города. По результатам голосования, лидером стал Денис Кан.
Как рассказал astv.ru руководитель охинского отделения "Единой России" Евгений Переверзев, внутрипартийное голосование прошло в штатном, спокойном режиме.
"Мы наблюдали хорошую активность избирателей. В партийном голосовании могут принять участие все желающие. Из чуть более 28 тысяч избирателей проголосовало 1715. Это нормальный результат. Учитывая, что это внутрипартийное мероприятие. Все прошло без нарушений и считаю, что мы хорошо поработали", - отметил Евгений Переверзев.
Выборы главы администрации Охи пройдут 12 марта 2017 года.
Денис Кан сейчас находится в должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 22:50
Евгений или Денис?
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+2
AX9566
Написано сегодня, в 00:00
Чё за обморок?
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0
924188
Написано сегодня, в 00:07
Кто бы сомневался!!!
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