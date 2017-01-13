новости
новости
Регистрация
Всего три охинских рыбодобывающих предприятия подали заявки на промышленный лов наваги

Всего три охинских рыбодобывающих предприятия подали заявки на промышленный лов наваги

Свой временный отказ от участия в зимней путине на предприятиях объяснили внутренними кадровыми и производственными перестановками

Всего три охинских рыбодобывающих предприятия подали заявки на промышленный лов наваги.

Как сообщает "Сахалинский нефтяник", в нынешнем году спрос на добычу наваги и корюшки у местных рыбопромышленников невысок. Так, например, не подали заявку на предоставление квоты ООО «Оха» и НРК «Красная заря», где недавно сменилось руководство. Свой временный отказ от участия в зимней путине на предприятиях объяснили внутренними кадровыми и производственными перестановками.

Вылавливать навагу и корюшку в промышленных объемах пожелали только 3 родовых хозяйства, рыбопромысловые участки которых расположены на западном побережье: «Норк», «Тэви» и «Наньво». В ближайшие дни областная комиссия на основе научных данных определит допустимые объемы вылова для этих предприятий и для района в целом.

Как пояснил «Сахалинскому нефтянику» главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике охинской администрации Михаил Кан, ежегодно рыбопромышленники нашего округа добывают не более 300 тонн наваги. Для сравнения, в лидирующем по объемам зимнего вылова Поронайске этот показатель достигает 5 000 тонн. Такую разницу специалисты объясняют, в первую очередь, способами промысла. Если в Поронайском районе навага добывается сейнерами, то у нас – так называемыми наважьими ловушками.  

Впрочем, недостатка свежего зимнего улова Оха, где едва ли не каждый второй житель – рыбак, не испытывает. С самого начала периода зимней рыбалки навагу и корюшку можно приобрести у частников на открытых торговых точках города и почти в любом продуктовом магазине. В настоящее время на торговые предприятия города, а также в магазины южного Сахалина, свежую рыбу сдают ООО «Восточное», ООО «Океана» и родовое хозяйство «Уньгыш», которые занимаются оптовыми закупками улова у населения Охинского района.

сегодня, в 15:09 +1
Другие статьи по темам
Место
Охинский район
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:13
Дааа... На заглавном фото: Не с краю работу производят, а прям по рыбе передвигаются ...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Руководство корсаковской компании не доплатило в бюджет 18 млн рублей
Руководство корсаковской компании не доплатило в бюджет 18 млн рублей
Выходить на лед залива Мордвинова крайне опасно
Выходить на лед залива Мордвинова крайне опасно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru