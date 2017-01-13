Всего три охинских рыбодобывающих предприятия подали заявки на промышленный лов наваги.

Как сообщает "Сахалинский нефтяник", в нынешнем году спрос на добычу наваги и корюшки у местных рыбопромышленников невысок. Так, например, не подали заявку на предоставление квоты ООО «Оха» и НРК «Красная заря», где недавно сменилось руководство. Свой временный отказ от участия в зимней путине на предприятиях объяснили внутренними кадровыми и производственными перестановками.

Вылавливать навагу и корюшку в промышленных объемах пожелали только 3 родовых хозяйства, рыбопромысловые участки которых расположены на западном побережье: «Норк», «Тэви» и «Наньво». В ближайшие дни областная комиссия на основе научных данных определит допустимые объемы вылова для этих предприятий и для района в целом.

Как пояснил «Сахалинскому нефтянику» главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике охинской администрации Михаил Кан, ежегодно рыбопромышленники нашего округа добывают не более 300 тонн наваги. Для сравнения, в лидирующем по объемам зимнего вылова Поронайске этот показатель достигает 5 000 тонн. Такую разницу специалисты объясняют, в первую очередь, способами промысла. Если в Поронайском районе навага добывается сейнерами, то у нас – так называемыми наважьими ловушками.

Впрочем, недостатка свежего зимнего улова Оха, где едва ли не каждый второй житель – рыбак, не испытывает. С самого начала периода зимней рыбалки навагу и корюшку можно приобрести у частников на открытых торговых точках города и почти в любом продуктовом магазине. В настоящее время на торговые предприятия города, а также в магазины южного Сахалина, свежую рыбу сдают ООО «Восточное», ООО «Океана» и родовое хозяйство «Уньгыш», которые занимаются оптовыми закупками улова у населения Охинского района.