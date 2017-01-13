gasoilmoney.ru
Перед новогодними праздниками сахалинцы брали кредиты на более «скромные» суммы, чем годом ранее
Немного уменьшилось число потребительских кредитов и увеличилось - карточных
В декабре 2016 года количество выданных потребительских и «карточных» кредитов в России увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 5,5% и 6,6% соответственно. При этом объемы выдачи данных видов необеспеченных кредитов в декабре 2016 года сократились: по потребкредитам - на 1,5% (или на 2,2 млрд. руб.), а в сегменте кредитных карт – на 12,8% (или на 3,1 млрд. руб.). Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ)
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2016 года в России количество выданных необеспеченных кредитов выросло по сравнению с декабрем 2015 года: кредиты на покупку потребительских товаров - на 5,5% (1 295,7 тыс. ед.), а кредитные карты на 6,6% (459,6 тыс. ед.) (Таблица 1).
Таблица 1. Выдача необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в ед.
|
Вид кредита
|
Выдача кредитов, в тыс. ед.
|
Динамика, в %
|
декабрь 2015
|
декабрь 2016
|
Кредиты на покупку потребительских товаров
|
1 228,4
|
1 295,7
|
5,5%
|
Кредитные карты
|
431,3
|
459,6
|
6,6%
В Сахалинской области в декабре 2016 года противоположная ситуация - выдано 3 744 потребительских кредитов, годом ранее - 3 863.
Наибольший рост выдачи потребкредитов в последний месяц 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года был отмечен в Республике Ингушетия (+164,5%), Чеченской Республике (+49,7%) и в Приморском крае (+16,6%), а самое серьезное сокращение выдачи – в Чукотском АО (-34,6%), Ненецком АО (-23,4%) и Республике Бурятия (-15,4%)
Что касается кредитных карт, то в этом сегменте самый большой рост зафиксирован в Республике Тыва (+147,3%), Республике Дагестан (+122,3%) и Чеченской Республике (+99,2%), а самое резкое снижение – в Чукотском АО (-38,5%), Владимирской области (-32,4%) и Ивановской области (-30,8%).
В Сахалинской области в 2015 году в декабре выдан 2 тыс. 571 карточный кредит. В последний месяц 2016 года - 2 тыс. 974.
Таблица 3. Средний размер необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в тыс. руб.
|
Вид розничного кредита
|
декабрь 2015
|
декабрь 2016
|
Динамика, %
|
средний размер кредита на покупку потребительских товаров, тыс. руб.
|
122,1
|
114,0
|
-6,6%
|
средний размер лимита по кредитной карте, тыс. руб.
|
56,6
|
46,3
|
-18,2%
«Являющийся предпраздничным месяцем, декабрь всегда характеризуется повышенным спросом на заемные средства со стороны населения, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Умеренный рост выдач в декабре 2016 года показал, что банки, помимо работы с собственными, хорошо известными им клиентами (что было характерно для декабря 2015 года), стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы». При этом размеры выдаваемых кредитов снижаются, что свидетельствует, с одной стороны, об осторожном подходе банков к работе с розничными заемщиками в сегментах необеспеченного кредитования, а с другой – о более «скромных» запросах самих граждан в отношении товаров и услуг, приобретаемых ими в кредит. Это означает, что и кредиторы и заемщики сохраняют консервативную оценку по динамике реальных доходов населения. Как мы и говорили ранее, снижение реальных доходов населения остается одним из главных рисков, и, как следствие сдерживающим фактором развития розничного кредитования в стране».
Другие статьи по темам
Прочее
радоваться или огАрчиваться ? ))