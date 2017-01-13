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Перед новогодними праздниками сахалинцы брали кредиты на более «скромные» суммы, чем годом ранее
gasoilmoney.ru

Перед новогодними праздниками сахалинцы брали кредиты на более «скромные» суммы, чем годом ранее

Немного уменьшилось число потребительских кредитов и увеличилось - карточных

В декабре 2016 года количество выданных потребительских и «карточных» кредитов в России увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 5,5% и 6,6% соответственно. При этом объемы выдачи данных видов необеспеченных кредитов в декабре 2016 года сократились: по потребкредитам - на 1,5% (или на 2,2 млрд. руб.), а в сегменте кредитных карт – на 12,8% (или на 3,1 млрд. руб.). Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ)
 
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2016 года в России количество выданных необеспеченных кредитов выросло по сравнению с декабрем 2015 года: кредиты на покупку потребительских товаров - на 5,5% (1 295,7 тыс. ед.), а кредитные карты на 6,6% (459,6 тыс. ед.) (Таблица 1). 
 
Таблица 1. Выдача необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в ед.
 

Вид кредита

Выдача кредитов, в тыс. ед.

Динамика, в %

декабрь 2015

декабрь 2016

Кредиты на покупку потребительских товаров

1 228,4

1 295,7

5,5%

Кредитные карты

431,3

459,6

6,6%
 

 

 
Наибольший рост выдачи потребкредитов в последний месяц 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года был отмечен в Республике Ингушетия (+164,5%), Чеченской Республике (+49,7%) и в Приморском крае (+16,6%), а самое серьезное сокращение выдачи – в Чукотском АО (-34,6%), Ненецком АО (-23,4%) и Республике Бурятия (-15,4%) 
 
Что касается кредитных карт, то в этом сегменте самый большой рост зафиксирован в Республике Тыва (+147,3%), Республике Дагестан (+122,3%) и Чеченской Республике (+99,2%), а самое резкое снижение – в Чукотском АО (-38,5%), Владимирской области (-32,4%) и Ивановской области (-30,8%). 
 
 
Таблица 3. Средний размер необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в тыс. руб.
 

Вид розничного кредита

декабрь 2015

декабрь 2016

Динамика, %

средний размер кредита на покупку потребительских товаров, тыс. руб.

122,1

114,0

-6,6%

средний размер лимита по кредитной карте, тыс. руб.

56,6

46,3

-18,2%

«Являющийся предпраздничным месяцем, декабрь всегда характеризуется повышенным спросом на заемные средства со стороны населения, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Умеренный рост выдач в декабре 2016 года показал, что банки, помимо работы с собственными, хорошо известными им клиентами (что было характерно для декабря 2015 года), стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы». При этом размеры выдаваемых кредитов снижаются, что свидетельствует, с одной стороны, об осторожном подходе банков к работе с розничными заемщиками в сегментах необеспеченного кредитования, а с другой – о более «скромных» запросах самих граждан в отношении товаров и услуг, приобретаемых ими в кредит. Это означает, что и кредиторы и заемщики сохраняют консервативную оценку по динамике реальных доходов населения. Как мы и говорили ранее, снижение реальных доходов населения остается одним из главных рисков, и, как следствие сдерживающим фактором развития розничного кредитования в стране». 

 

сегодня, в 14:27 0
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано сегодня, в 14:47
Да чот и без кредитов в том году денег было побольше.
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+2
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 15:18
как надо реагировать на данную новость ?
радоваться или огАрчиваться ? ))
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:34
так я не понял, дураков меньше стало или больше?О_о
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