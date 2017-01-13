Перед новогодними праздниками сахалинцы брали кредиты на более «скромные» суммы, чем годом ранее

gasoilmoney.ru

В декабре 2016 года количество выданных потребительских и «карточных» кредитов в России увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 5,5% и 6,6% соответственно. При этом объемы выдачи данных видов необеспеченных кредитов в декабре 2016 года сократились: по потребкредитам - на 1,5% (или на 2,2 млрд. руб.), а в сегменте кредитных карт – на 12,8% (или на 3,1 млрд. руб.). Об этом сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ)

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2016 года в России количество выданных необеспеченных кредитов выросло по сравнению с декабрем 2015 года: кредиты на покупку потребительских товаров - на 5,5% (1 295,7 тыс. ед.), а кредитные карты на 6,6% (459,6 тыс. ед.) (Таблица 1).

Таблица 1. Выдача необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в ед.

Вид кредита Выдача кредитов, в тыс. ед. Динамика, в % декабрь 2015 декабрь 2016 Кредиты на покупку потребительских товаров 1 228,4 1 295,7 5,5% Кредитные карты 431,3 459,6 6,6%

Наибольший рост выдачи потребкредитов в последний месяц 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года был отмечен в Республике Ингушетия (+164,5%), Чеченской Республике (+49,7%) и в Приморском крае (+16,6%), а самое серьезное сокращение выдачи – в Чукотском АО (-34,6%), Ненецком АО (-23,4%) и Республике Бурятия (-15,4%)

Что касается кредитных карт, то в этом сегменте самый большой рост зафиксирован в Республике Тыва (+147,3%), Республике Дагестан (+122,3%) и Чеченской Республике (+99,2%), а самое резкое снижение – в Чукотском АО (-38,5%), Владимирской области (-32,4%) и Ивановской области (-30,8%).

Таблица 3. Средний размер необеспеченных розничных кредитов в декабре 2016г. (по сравнению с декабрем 2015г.), в тыс. руб.