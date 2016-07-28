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Строительство аэровокзала Южно-Сахалинска оценивается в 6,8 млрд руб
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Строительство аэровокзала Южно-Сахалинска оценивается в 6,8 млрд руб

Завершение строительных работ запланировано на 2019 год

Предварительная стоимость проекта по строительству нового здания аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска составляет 6,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Первая часть средств (3 млрд рублей) из бюджета области на данный проект была выделена в декабре 2015 года. В декабре 2016 года правительством области принято решение о дополнительном выделении 3,8 млрд рублей", - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Специалисты островного минтранса уточнили, что работы по подготовке проектной документации выполняет ООО ПИ "Красаэропроект". В настоящее время проектная документация направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России" для получения заключения. Завершение работ по разработке проектной документации планируется в первом квартале 2017 года.

"В 2017 году планируется проведение конкурсных процедур по выбору организации, которая будет осуществлять строительство нового аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию нового здания аэровокзала запланирован на 2019 год", - сообщили сотрудники министерства.

Будущие воздушные ворота региона будут обладать достаточной пропускной способностью для международных воздушных авиалиний – 250 пассажиров в час. Сейчас она значительно меньше - 50 человек в час. На внутренних авиалиниях количество пассажиров в час также увеличится, если сейчас это -250 человек в час, то станет их: минимум - 550, максимум - 900.

Как сообщало руководство аэропорта Южно-Сахалинска в августе 2016 года, стоимость проекта нового здания не должна была превысить 3 миллиардов рублей. Такая цена была рассчитана методом сравнения с аналогами ещё до объявления конкурса на эскиз, после того, как корейская компания «LS Networks» предложила свои предложения по проекту. Но его стоимость - свыше семи миллиардов рублей - была сочтена чрезмерной.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:37 +1
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Комментарии
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 12:40
Т.е. корейцы предложили реальную цену, а если поторговаться еще и уступили бы? И у нас мог быть Инчон-2, а сейчас какое нибудь Кукуево-16 за те же деньги?
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+9
Victor
Написано сегодня, в 14:15
NIKizBYKW, ну да,а постороят "УПРОЩЕННЫЙ" вариант за те же деньги.А кто то говорил,что стоимость завышена,целых 200 млн экономия!!!ну ну...
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0
angi-75
Написано сегодня, в 13:21
По любому строить будут аэровокзал Амурчане. Нашим сахалинцам не даст Кожемяко проэкт для строительства. Своих подтянет Амурчян. Типа спецы…
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0
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 14:07
зато сколько денег "сп....ли" и корейцев кинули с их желанием работать!
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+1
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 15:27
Я боюсь только за то, что сейчас вольют такие бабки в этот объект. А потом окажется, что необходимая (для нормальной работы в будущем, с учётом туристопотока) пропускная способность будет не более 100 человек в час на международном секторе и 400 на внутреннем.
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0
Online
sahalin Online
Написано сегодня, в 15:50
Зря Сашу обвиняли....
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0
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 16:03
Аэродромный центр мира, блин. Все самолеты к нам потянутся...
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0
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