Строительство аэровокзала Южно-Сахалинска оценивается в 6,8 млрд руб

Предварительная стоимость проекта по строительству нового здания аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска составляет 6,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС .

"Первая часть средств (3 млрд рублей) из бюджета области на данный проект была выделена в декабре 2015 года. В декабре 2016 года правительством области принято решение о дополнительном выделении 3,8 млрд рублей", - отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Специалисты островного минтранса уточнили, что работы по подготовке проектной документации выполняет ООО ПИ "Красаэропроект". В настоящее время проектная документация направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России" для получения заключения. Завершение работ по разработке проектной документации планируется в первом квартале 2017 года.

"В 2017 году планируется проведение конкурсных процедур по выбору организации, которая будет осуществлять строительство нового аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию нового здания аэровокзала запланирован на 2019 год", - сообщили сотрудники министерства.

Будущие воздушные ворота региона будут обладать достаточной пропускной способностью для международных воздушных авиалиний – 250 пассажиров в час. Сейчас она значительно меньше - 50 человек в час. На внутренних авиалиниях количество пассажиров в час также увеличится, если сейчас это -250 человек в час, то станет их: минимум - 550, максимум - 900.

Как сообщало руководство аэропорта Южно-Сахалинска в августе 2016 года, стоимость проекта нового здания не должна была превысить 3 миллиардов рублей. Такая цена была рассчитана методом сравнения с аналогами ещё до объявления конкурса на эскиз, после того, как корейская компания «LS Networks» предложила свои предложения по проекту. Но его стоимость - свыше семи миллиардов рублей - была сочтена чрезмерной.