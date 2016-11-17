Единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств выберут на Сахалине

Осенью прошлого года в Поронайском районе были изъяты 35 тонн комбикорма с пестицидами, Тымовский и Углегорский районы недополучили около 200 тонн кормов

В Сахалинской области выберут единого поставщика комбикормов для личных подсобных хозяйств. Такое решение принято в ходе рабочего совещания губернатора с руководителями органов исполнительной власти. Обусловлено оно рядом причин, общий смысл которых сводится к тому, что сегодня сухие корма поступают к островным товаропроизводителям от многочисленных поставщиков нерегулярно, зачастую по завышенным ценам и низкого качества. При этом направляемые на эти цели средства бюджета – около 50 миллионов рублей ежегодно - используются недостаточно эффективно. И в результате растет число обоснованных жалоб от владельцев личных подсобных хозяйств.

К примеру, осенью прошлого года в Поронайском районе были изъяты из реализации 35 тонн комбикорма, содержащего значительные объемы пестицидов, от которых начался падеж скота. А из-за нерасторопности поставщиков два муниципальных образования региона – Тымовский и Углегорский в 2016 и вовсе недополучили в общей сложности около 200 тонн кормов.

По мнению Олега Кожемяко, сложившаяся система поставок комбикормов в личные подсобные хозяйства Сахалинской области нуждается в серьезной корректировке. Прежде всего, речь идет о выборе на конкурсной основе надежного поставщика данной продукции для всего региона, который будет обладать необходимыми производственными мощностями – элеватором и комбикормовым заводом. С ним будет заключен прямой договор, что позволит исключить перекупщиков.

Другие предлагаемые нововведения – для всех видов домашних животных будет закупаться универсальная разновидность комбикорма, приготовленная с учетом требований специалистов, для птицы - фуражное зерно.

- Использование универсального комбикорма позволит избежать дефицита и путаницы при распределении одного из видов кормов, - пояснил министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко. – В целом с переходом на новую систему закупок комбикормов и фуражного зерна мы планируем достигнуть их равномерной поставки в течение всего календарного года в личные подсобные хозяйства Сахалина и Курил, обеспечить контроль поставщика по показателям качества и безопасности. Основная цель проводимых мероприятий – стабилизация и рост поголовья сельскохозяйственных животных в частном секторе, создание системы мер поддержки, которая призвана стимулировать самозанятость на селе и обеспечивать возможности жителей продавать излишки продукции по конкурентным ценам. По итогам 2017 года ожидается рост поголовья скота и птицы в личных хозяйствах Сахалинской области.

Региональное министерство сельского хозяйства совместно с администрациями муниципальных образований определило объемы кормов, необходимых личным подсобным хозяйствам в этом году. Также разработан график поставок по населенным пунктам.

Согласно ему в 2017 году запланировано направить в районы области 8336,4 тонн комбикормов. Это на 38,6 процента больше, чем в 2016 году.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области