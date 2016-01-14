Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении экс-сенатора от Сахалинской области Жанны Ивановой. Обжалуя данное решение, следователь и поддержавший его глава СКР Александр Бастрыкин дошли до генпрокурора Юрия Чайки, но переубедить его так не смогли. СКР обвиняет госпожу Иванову в организации уклонения от уплаты налогов. По версии Генпрокуратуры, следствие не приняло исчерпывающих мер, чтобы установить все обстоятельства происшедшего, а "неполнота проведенного расследования препятствует утверждению обвинительного заключения и направлению дела в суд".

Уголовному делу в отношении Жанны Ивановой, представлявшей Сахалинскую область в Совете федерации с июня 2012 по январь 2016 года, был дан ход во время так называемой антикриминальной зачистки региона. Началась она с арестов губернатора Александра Хорошавина и членов его команды, потом под следствием оказался целый ряд областных чиновников и депутатов. Однако если при уголовном преследовании экс-губернатора Хорошавина следствие и надзор выступали единой командой, то в деле бывшего сенатора интересы ведомств явно разошлись.

Заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, курирующий Дальневосточный федеральный округ, рассмотрев обвинительное заключение по уже законченному делу госпожи Ивановой, вынес постановление о возврате материалов на дополнительное расследование в связи с недостаточностью доказательств. В частности, он указал, что следствием не была дана юридическая оценка возможному наличию в действиях госпожи Ивановой и других обвиняемых состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК (подделка документов); не получено доказательств, подтверждающих вину мужа экс-сенатора Сергея Иванова в совершении пособничества в уклонении от уплаты налогов (ст. 30 и ст. 199 УК), однако уголовное дело в его отношении "необоснованно прекращено по не реабилитирующим его основаниям".

Следователь ГСУ СКР, не согласившись с выводами замгенпрокурора, обжаловал соответствующее постановление у генпрокурора Юрия Чайки. Причем его жалобу поддержал сам глава следственного ведомства Александр Бастрыкин, считающий, что "каких-либо препятствий для утверждения обвинительного заключения не имеется".

Однако господин Чайка в удовлетворении их жалобы отказал, а еще один замгенпрокурора — Владимир Малиновский направил дело, состоящее из 91 тома, господину Бастрыкину "для организации дополнительного расследования".

Уголовное преследование госпожи Ивановой началось с анонимного обращения в сахалинские облпрокуратуру, УФСБ и УФНС. В нем говорилось о том, что на деньги, которые пошли на приобретение муниципалитетом Южно-Сахалинска развлекательного семейного досугового центра ООО "Кафа" (98 млн руб.), якобы можно было построить два жилых дома. Этот факт привлек внимание чекистов и налоговиков. В результате УФНС предъявило претензии к ООО "Кафа", которое возглавлял Сергей Иванов, в том, что в результате сделки компания якобы недоплатила в казну по налогу на прибыль и НДС в общей сложности более 30 млн руб. Господин Иванов с выводами налоговиков не согласился и обратился в 2011 году в арбитражный суд Сахалинской области, который не признал невыплату налога на прибыль на 10 млн руб. и значительно снизил сумму НДС, сократив в сумме претензии налоговиков до 14,8 млн руб. Впоследствии СКР, возбудивший уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), снизил сумму недоимок еще на 600 тыс. руб.— до 14,2 млн руб.

По данным защиты госпожи Ивановой, в 2005 году они с мужем решили создать свой собственный бизнес, учредив ООО "Кафа". В 2007 году, когда они начали строительство двухэтажного семейного досугового центра, в котором предполагалось разместить и логопедов, обслуживающих до сотни детей, общей площадью 2 тыс. кв. м, госпожа Иванова сложила с себя полномочия депутата и в 2008 году возглавила приемную председателя партии "Единая Россия" в Южно-Сахалинске.

В 2009 году из-за резко возросших цен на строительные материалы супруги пришли к выводу, что построенное на 70% здание необходимо сдать в аренду. Однако, по словам госпожи Ивановой, цены арендаторов их не устроили только потому, что они не могли покрыть расходов на строительство. В итоге центром заинтересовались власти Южно-Сахалинска. Местное БТИ оценило его в 98 млн руб., и его приобретение весной 2010 года сначала одобрило городское собрание Южно-Сахалинска, а затем и Сахалинская областная дума. На сделку область выделила 94,8 млн руб., а городские власти — 2,3 млн руб. По словам адвоката Рубена Маркарьяна, в материалах дела отсутствует сам умысел на совершение преступления.

В СКР с ним не согласны. По версии следствия, госпожа Иванова, используя связи, имеющиеся у нее в органах исполнительной и законодательной власти Сахалинской области, пролоббировала приобретение в муниципальную собственность Южно-Сахалинска нежилого здания. Впоследствии, получив за реализованное здание около 100 млн руб. и осознавая необходимость уплаты законно установленных налогов, госпожа Иванова при содействии своего супруга организовала изготовление подложных документов о якобы понесенных коммерческим предприятием расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу, сведения о которых, по ее указанию, были внесены в документы бухгалтерской и налоговой отчетности. Все это в СКР рассчитывают доказать в первую очередь прокурорам в ходе дополнительного расследования, которое уже началось.