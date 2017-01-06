Самые дорогие машины в России в Хабаровске, Приморье и на Сахалине

emigrados.ru

Жители островного региона, по расчетам аналитиков, могут накопить на машину примерно за три года

По итогам 10 месяцев 2016 года средняя цена на новый легковой автомобиль в России составила 1,37 млн руб. При средней зарплате в 35,7 тыс. руб. среднестатистический россиянин должен копить на новую машину 38 месяцев, при этом откладывая на покупку всю сумму полностью. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».

Быстрее всех по этой формуле накопить на авто могут жители северных регионов с самой высокой зарплатой – Ямало-Ненецкого (17 месяцев), Чукотского (18 месяцев) и Ненецкого (20 месяцев) автономных округов.

Жители островного региона, по расчетам аналитиков, могут накопить на машину примерно за три года.

Дольше всего откладывать деньги на приобретение среднестатистической новой легковушки придет жителям Ивановской области (60 месяцев), а также Алтайского (62 месяца) и Приморского (67 месяцев) краев.

Самые недорогие автомобили в Дагестане (870 тыс. руб.) и Калмыкии (813,6 тыс. руб.). Как сообщает udm-info.ru, лидерами по ценам на машины стали регионы Дальнего Востока – Приморский (2 млн 395 тыс. руб.) и Хабарский (2 млн 230 тыс. руб.) края, а также Сахалинская область (2 млн 133 тыс. руб.).

Топ-25 регионов РФ по сроку накопления денег для покупки нового легкового автомобиля («Автостат»).