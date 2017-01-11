В Госдуме почуяли рыбный запах от денег Александра Хорошавина
Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов призвал Минвостокразвития заняться проблемой незаконного рыбного промысла на Дальнем Востоке
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов призвал Минвостокразвития заняться проблемой незаконного рыбного промысла на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента в среду, 11 января, трансляция велась на ее сайте.
«Эта ситуация годами длится, когда миллионы тонн рыбы отгружаются, получаются миллиарды денег. В том числе карманные деньги [подозреваемого в получении взяток бывшего губернатора Сахалинской области Александра] Хорошавина рыбой пахнут», — обратился депутат к министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке.
Как пишет lenta.ru, по данным Нилова, в 2016 году бюджет получил от рыбохозяйственного дальневосточного комплекса 17 миллиардов рублей — это меньше, чем доход от транспортного налога по Москве.
Депутат назвал «позорищем» ситуацию, когда в магазине килограмм вяленого астраханского леща стоит более 900 рублей. «Где рыба? Где деньги? Сколько можно создавать рабочие группы и комиссии?» — возмутился депутат. Он утверждает, что обращался с этим вопросом к нескольким представителям правительства, однако четкого ответа не получил.
Галушка, в свою очередь, напомнил, что проблемой браконьерства занимаются несколько ведомств, включая Генпрокуратуру. Министр призвал законодателей присоединиться к соответствующим рабочим группам.