новости
новости
Регистрация
В Госдуме почуяли рыбный запах от денег Александра Хорошавина
Fishretail.ru

В Госдуме почуяли рыбный запах от денег Александра Хорошавина

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов призвал Минвостокразвития заняться проблемой незаконного рыбного промысла на Дальнем Востоке

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов призвал Минвостокразвития заняться проблемой незаконного рыбного промысла на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента в среду, 11 января, трансляция велась на ее сайте. 

«Эта ситуация годами длится, когда миллионы тонн рыбы отгружаются, получаются миллиарды денег. В том числе карманные деньги [подозреваемого в получении взяток бывшего губернатора Сахалинской области Александра] Хорошавина рыбой пахнут», — обратился депутат к министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке.

Как пишет lenta.ru, по данным Нилова, в 2016 году бюджет получил от рыбохозяйственного дальневосточного комплекса 17 миллиардов рублей — это меньше, чем доход от транспортного налога по Москве.

Депутат назвал «позорищем» ситуацию, когда в магазине килограмм вяленого астраханского леща стоит более 900 рублей. «Где рыба? Где деньги? Сколько можно создавать рабочие группы и комиссии?» — возмутился депутат. Он утверждает, что обращался с этим вопросом к нескольким представителям правительства, однако четкого ответа не получил.

Галушка, в свою очередь, напомнил, что проблемой браконьерства занимаются несколько ведомств, включая Генпрокуратуру. Министр призвал законодателей присоединиться к соответствующим рабочим группам.

сегодня, в 08:39 +3
Другие статьи по темам
Прочее
браконьерстворыба
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Transmitter Online
Написано сегодня, в 08:43 Отредактированно сегодня, в 08:43
Какие деньги?
Ответить
0
NNS41148
Написано сегодня, в 08:47
Transmitter, амурские, что тогда зря приехали?
Ответить
+3
КиР84
Написано сегодня, в 10:58
NNS41148, Именно! Ща начнут все на себя тянуть, дойдёт до того что Сахалинские рыбопромышленники останутся ни с чем. Все в амурку заберут.
Ответить
+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 08:55
Так то про карманные деньги деньги депутат толкует, а 850 млн. на счетах откель? А имущество на 1,1 млрд. само наросло?
Ответить
+1
Online
Teo Online
Написано сегодня, в 09:13
лещей бы им астраханских по их наглым мордам...
Ответить
+3
Roni4ka
Написано сегодня, в 09:40
Решать нужно срочно, это факт.
Ответить
+1
Firemarshal
Написано сегодня, в 10:11
Прикольный термин - "милиарды денег".
Ответить
+2
senchick
Написано сегодня, в 12:09
Firemarshal, ага... миллиарды денег по несколько сот миллиардов
Ответить
0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:37
почуяли крысы запах сыра...
Ответить
+1
vladsakh
Написано сегодня, в 10:53
Как бы зубы не поломал. Рыбное дело - есть воровское, слова Петра - 1. Так что слова по воздуху.
Ответить
+1
КиР84
Написано сегодня, в 11:00
Да, амурская наглость нарастает!
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В медицинском центре "Ваш доктор" офтальмологи помогают сохранить зрение сахалинцам
В медицинском центре "Ваш доктор" офтальмологи помогают сохранить зрение сахалинцам
Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Южно-Сахалинске
Роскомнадзор оценит качество мобильной связи в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru