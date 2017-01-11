В Госдуме почуяли рыбный запах от денег Александра Хорошавина

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Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов призвал Минвостокразвития заняться проблемой незаконного рыбного промысла на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента в среду, 11 января, трансляция велась на ее сайте.

«Эта ситуация годами длится, когда миллионы тонн рыбы отгружаются, получаются миллиарды денег. В том числе карманные деньги [подозреваемого в получении взяток бывшего губернатора Сахалинской области Александра] Хорошавина рыбой пахнут», — обратился депутат к министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке.

Как пишет lenta.ru, по данным Нилова, в 2016 году бюджет получил от рыбохозяйственного дальневосточного комплекса 17 миллиардов рублей — это меньше, чем доход от транспортного налога по Москве.

Депутат назвал «позорищем» ситуацию, когда в магазине килограмм вяленого астраханского леща стоит более 900 рублей. «Где рыба? Где деньги? Сколько можно создавать рабочие группы и комиссии?» — возмутился депутат. Он утверждает, что обращался с этим вопросом к нескольким представителям правительства, однако четкого ответа не получил.

Галушка, в свою очередь, напомнил, что проблемой браконьерства занимаются несколько ведомств, включая Генпрокуратуру. Министр призвал законодателей присоединиться к соответствующим рабочим группам.