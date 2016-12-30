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Ставки по ипотеке вернутся к докризисным
Living.ru

Ставки по ипотеке вернутся к докризисным

В новом году кредиты на жилье лишились господдержки

Ипотека в 2017 году перестанет быть зависимой от господдержки. Все потому что ключевая ставка ЦБ сегодня и так позволяет банкам предоставлять гражданам кредиты с процентной ставкой на уровне докризисных 12%. Об этом сообщает "Российская газета".

Уже по итогам 2016 года многие специалисты обращают внимание на рост числа сделок со вторичным жильем и ипотечных кредитов, выданных на их приобретение. В рамках партнерства с риэлторами и застройщиками ряд банков уже сегодня предлагают заемщикам весьма привлекательные программы и спецпредложения.

По словам специалистов, в 2017 году увеличится разнообразие ипотечных программ, которые учитывают финансовую ситуацию заемщика. Сейчас банки совместно с застройщиками находятся в поиске новых решений.

К примеру, в прошлом году один из застройщиков запустил программу с "ипотечными каникулами". По ее условиям заемщик в течение года или двух платит половинный платеж. Это позволяет взять кредит тем, кто на время строительства квартиры арендует жилье или семья улучшает жилищные условия в связи с рождением ребенка и рассчитывает на скорый выход мамы на работу. Другая программа позволяет взять ипотеку без первоначального взноса. 

"Ставки по ним несколько выше, чем по классическим программам, зато есть возможность приобрести квартиру, не используя собственных средств", - уточняет председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

Также Ирина Доброхотова отметила и остановку роста цен на жилье. если раньше покупателей привлекала не только возможность вложить деньги в реальные метры, но и неуклонный рост их стоимости. Теперь же многие сомневаются в правильности такого решения, не получая с вложений "проценты" в виде дополнительной прибыли.

сегодня, в 12:30 −4
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:57
Охренеть и не встать! а поддержка пойдет чинам в карман наверное!
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+1
senchick
Написано сегодня, в 14:57
Опупеть и не встать.... А тем временем Ипотека за рубежом для россиянина: самая грабительская это в Турции, - от 7,5 до 9% годовых (до 10 лет) и самая "бросовая" в Германии от 2,5% до 4% (до 35 лет)... Так что отличное предложение в 12% (на оставшуюся жизнь), которое не каждому по карману...
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+2
КиР84
Написано сегодня, в 15:11 Отредактированно сегодня, в 15:12
Я вот смотрю, Америке всего то 200 с хвостиком лет, у них ипотека 4-6% максимально. Россия, полторы тысячи лет с лишнем и ставка 12-17%.
И кто из нас великая держава которая делает все благо народа,а?
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+1
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