Ставки по ипотеке вернутся к докризисным

По словам специалистов, в 2017 году увеличится разнообразие ипотечных программ, которые учитывают финансовую ситуацию заемщика. Сейчас банки совместно с застройщиками находятся в поиске новых решений.

К примеру, в прошлом году один из застройщиков запустил программу с "ипотечными каникулами". По ее условиям заемщик в течение года или двух платит половинный платеж. Это позволяет взять кредит тем, кто на время строительства квартиры арендует жилье или семья улучшает жилищные условия в связи с рождением ребенка и рассчитывает на скорый выход мамы на работу. Другая программа позволяет взять ипотеку без первоначального взноса.

"Ставки по ним несколько выше, чем по классическим программам, зато есть возможность приобрести квартиру, не используя собственных средств", - уточняет председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

Также Ирина Доброхотова отметила и остановку роста цен на жилье. если раньше покупателей привлекала не только возможность вложить деньги в реальные метры, но и неуклонный рост их стоимости. Теперь же многие сомневаются в правильности такого решения, не получая с вложений "проценты" в виде дополнительной прибыли.