Сахалинцы оценили работу мэров

Сахалинские мэры в народном голосовании имеют неутешительные результаты. Работу глав муниципалитетов на сайте голос65 оценили уже более 6 тысяч островитян, однако средний бал за их деятельность не превышает трех с половиной.

Сегодня лидирует мэр Охи Александр Шкрабалюк - по мнению семисот полосовавших он выполняет свои обязанности на три с плюсом. За ним следуют глава Корсакова Александр Рудаков и мэр Невельска – Владимир Пак.

Аутсайдеры народного голосования - мэры Северо-Курильска Александр Серебряков и глава Смирныховского района Николай Козинский. Их средний балл – два с половиной.

Получить положительную оценку сахалинцев (выше четырех) пока не удалось ни одному главе муниципалитета.