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Сахалинцы оценили работу мэров

Сахалинцы оценили работу мэров

Максимальный балл не превышает 3+

Сахалинские мэры в народном голосовании имеют  неутешительные результаты. Работу глав муниципалитетов на сайте голос65 оценили уже более 6 тысяч островитян, однако средний бал за их деятельность не превышает трех с половиной.

Сегодня лидирует мэр Охи Александр Шкрабалюк - по мнению семисот полосовавших он выполняет свои обязанности на три с плюсом. За ним следуют глава Корсакова Александр Рудаков и мэр Невельска  – Владимир Пак.

Аутсайдеры народного голосования  - мэры Северо-Курильска Александр Серебряков и глава Смирныховского района Николай Козинский. Их средний балл – два с половиной.

Получить положительную оценку сахалинцев (выше четырех) пока не удалось ни одному главе муниципалитета. 

Автор: Ирина Остапенко, сегодня, в 08:54 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 10:03
В первые слышу такие новости...
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 10:21
Зато мэрия Анивы получила грант за эффективную работу, только не ясно в чем эта эффективность сказывается?
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+2
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 10:47
Сандра Клайд, В умении скомлектовать бумаги на получение гранта, я полагаю.
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+3
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