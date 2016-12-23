Сахалинцы оценили работу мэров
Максимальный балл не превышает 3+
Сахалинские мэры в народном голосовании имеют неутешительные результаты. Работу глав муниципалитетов на сайте голос65 оценили уже более 6 тысяч островитян, однако средний бал за их деятельность не превышает трех с половиной.
Сегодня лидирует мэр Охи Александр Шкрабалюк - по мнению семисот полосовавших он выполняет свои обязанности на три с плюсом. За ним следуют глава Корсакова Александр Рудаков и мэр Невельска – Владимир Пак.
Аутсайдеры народного голосования - мэры Северо-Курильска Александр Серебряков и глава Смирныховского района Николай Козинский. Их средний балл – два с половиной.
Получить положительную оценку сахалинцев (выше четырех) пока не удалось ни одному главе муниципалитета.
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 10:03
В первые слышу такие новости...
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 10:21
Зато мэрия Анивы получила грант за эффективную работу, только не ясно в чем эта эффективность сказывается?
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+2
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 10:47
Сандра Клайд, В умении скомлектовать бумаги на получение гранта, я полагаю.
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+3