Власти Сахалина и МИД России готовят план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах

Власти Сахалина и МИД России готовят план действий по совместному хозяйствованию на Южных Курилах, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне. А накануне его детали обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора Олега Кожемяко, члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева и заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова.

Она прошла в рамках исполнения решений, выработанных по итогам визита Президента России Владимира Путина в Японию, который состоялся 15-16 декабря этого года. Напомним, его результатом стала целая серия двусторонних договоренностей, которые отвечают интересам обеих стран и направлены на углубление межгосударственного диалога.

К примеру, между Россией и Японией с нового года будет упрощен визовый режим. А сейчас обсуждаются возможности свободного приграничного перемещения между соседствующими регионами - Сахалином и Хоккайдо. По мнению Олега Кожемяко, это нововведение в самой ближайшей перспективе способно обеспечить ощутимый рост взаимных туристических потоков и вывести на новый уровень сотрудничество между деловыми кругами.

Представляющие страны бизнес-структуры уже демонстрируют готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений. В ходе визита главы российского государства в Японию Сахалин заключил с иностранными партнерами ряд договоренностей.

Например, подтверждены намерения японской корпорации JGC о строительстве на юге острова микрозавода по сжижению природного газа. А другая организация - «Соджиц Корпорейшн» - готова совместно с Восточной горнорудной компанией вкладывать средства в проекты по увеличению добычи угля на территории Углегорского района. Еще две бизнес-структуры из соседней страны - «Мицуи энд Ко., Лтд» и «Чиода Корпорейшн» помогут области разработать так называемый Мастер-план по эффективному использованию природного газа.

Тенденция к укреплению сотрудничества отмечена и на уровне регионов – Сахалина и Хоккайдо. При участии их губернаторов в последнее время решены вопросы, касающиеся упрощения визового режима, возобновления регулярного паромного сообщения на линии Корсаков – Вакканай, снижения стоимости авиабилетов для туристических групп при посещении Японии.

При строительстве межмуниципальных дорог на Сахалине начато применение полимерных битумов по японской технологии. Совместные проекты реализуются в строительной сфере: например, в Южно-Сахалинске возведены объекты «Хоккайдо центра» со скейтпарком и крытым теннисным кортом, 40-квартирный жилой дом по улице Комсомольская 186, в Невельске проведено берегоукрепление и строительство набережной.

Немало примеров взаимодействия в рыбной отрасли – по приобретению японского оборудования для рыбопереработки и в торговле – сахалинское предприятие «Колос» уже на протяжении 6 лет поставляет в Японию пиво, на островной рынок из соседней страны в свою очередь также поступают продовольственные товары и бытовая химия.

В ходе недавней встречи в Токио главы Сахалина и Хоккайдо Олег Кожемяко и Такахаси Харуми договорились о продолжении совместной работы по 8 направлениям плана сотрудничества, который ранее предложила японская сторона. Он включает в себя развитие транспортной и портовой инфраструктуры, создание медицинских центров, расширение туристических связей, содействие в освоении российского Дальнего Востока, реализацию проектов в области энергетики и сельского хозяйства.

Используя японский опыт и технологии, на Сахалине планируется создать центр по диагностике и лечению онкологических заболеваний, строить жилье и объекты коммунальной инфраструктуры, организовывать производства в сельском хозяйстве и рыбной отрасли.

- Мы готовы предоставить возможности для участия японских компаний и в реализации проектов на Южных Курилах: при строительстве жилья, дорог, создании мусороперерабатывающих производств и в сфере аквакультуры, - обратился тогда Олег Кожемяко к Харуми Такахаси.

И вот накануне на встрече в российском министерстве иностранных дел уточнен пакет предложений по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Обсуждены возможные шаги регионального правительства в поддержку договоренностей, ранее достигнутых главами двух государств Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.