новости
новости
Регистрация
Специальные тарифы для туристов вводят по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы

Специальные тарифы для туристов вводят по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы

Им смогут воспользоваться группы от 10 человек с максимальным сроком пребывания на островах до 14 дней

С 1 января 2017 года вводятся специальные тарифы для туристических групп на Курильские острова, сообщает пресс-служба авиакомпании «Аврора». Стоимость билета туда и обратно по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск составит 19 000 рублей, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск - 18 000 рублей. Этим тарифом могут воспользоваться туристические группы от 10 человек с максимальным сроком пребывания на Курилах до 14 дней.

Также желающим посетить Курильские острова предлагается специальный туристический тариф со сроком пребывания 1 месяц. Стоимость билета «туда-обратно» по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск составит 25 000 рублей, Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - 22 000 рублей.

Напоминаем, что для всех жителей Сахалинской области по данным маршрутам действуют субсидированные тарифы. Стоимость билета в одну сторону по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск составляет 5 950 рублей, «туда и обратно» - 11 900 рублей.

Для сравнения, экономический обоснованный тариф «туда и обратно» по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск составляет 33 490 рублей, Южно-Сахалинск — Южно-Курильск — 29 676 рублей.

 Рейсы из Южно-Сахалинска в Курильск и из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск до конца зимнего расписания 2017 года авиакомпания «Аврора» выполняет пять раз в неделю на воздушном судне DHC-8, кроме понедельника и воскресенья. Справки по телефону 8-800-250-49-88.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:33 +1
Другие статьи по темам
Прочее
"Аврора"
Популярное на ASTV
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Мать и сын затеяли мошенничество на 50 млн рублей
Мать и сын затеяли мошенничество на 50 млн рублей

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 11:39
Это ж где найти таких отчаяных туристов
...молодцы че сказать! Только таким способом сможем развить туризм на Курилах
...привлекаем как могем))
Ответить
+2
Hana
Написано сегодня, в 12:58
Специальные тарифы для туристов вводят по маршруту Южно-Сахалинск-Курилы, тариф называется "безобратный", повысим население курил за счет туристов.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Художники из Хабаровска украсят ледовыми фигурами площадь Корсакова
Художники из Хабаровска украсят ледовыми фигурами площадь Корсакова
Ключи от квартир получили 18 детей-сирот из Южно-Сахалинска
Ключи от квартир получили 18 детей-сирот из Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru