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В Сахалинской области подвели предварительные итоги реализации в 2016 году проекта «Доступная рыба»

В Сахалинской области подвели предварительные итоги реализации в 2016 году проекта «Доступная рыба»

Минтай подешевел в 1,6 раза, терпуг – в 2,8 раза, навага в 1,7 раза, камбала в 1,9 раза, треска в 2,2 раза, горбуша в 1,2 раза

В правительстве Сахалинской области состоялось рабочее совещание под председательством Игоря Быстрова, посвящённое реализации проекта «Доступная рыба».

О его запуске региональные власти объявили в апреле 2015 года и менее чем через месяц уже были осуществлены первые поставки продукции.  Отгрузка проходила непосредственно с холодильных мощностей предприятий рыбодобывающей отрасли.

Главное преимущество проекта - доступная цена за счет оптимальной логистики, заключения прямых договоров, а также применения строго фиксированной торговой наценки -  не более 15%.

Власти и бизнес определили какой ассортиментный перечень подпадает под новые правила. В него включили 11 наименований рыбы и рыбопродукции. Речь идёт исключительно о свежемороженной неразделанной рыбе, которая является базовым продуктом питания для островитян и может использоваться в качестве сырья для приготовления кулинарных блюд, включая посол, копчение и другое, исходя из предпочтений потребителей. Это горбуша, навага, камбала, минтай, сельдь, терпуг, корюшка, треска и 3 вида консервов.

За счёт сокращения числа посреднических структур и обеспечения прозрачности хозяйственных операций, удалось снизить цену на рыбную продукцию. Например, минтай подешевел в 1,6 раза, терпуг – в 2,8 раза, навага в 1,7 раза, камбала в 1,9 раза, треска в 2,2 раза, горбуша в 1,2 раза.

Понижающий тренд подтверждают и официальные данные Сахалинстата.  Согласно его информации, в островном регионе сложились самые низкие цены на рыбу мороженую неразделанную в сравнении с субъектами ДФО. В рейтинге островной регион занимает первое место по дешевизне данного продукта – 87,1 рубля за килограмм. Это почти в 1,9 раза дешевле, чем в среднем по дальневосточным субъектам. В ноябре этого года зафиксирована позитивная динамика снижения цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 87,1 руб./кг. против 92,7 руб./кг. 

В настоящее время в проекте задействовано около 300 объектов торговли по всей Сахалинской области. За полтора года ими продано порядка 2,4 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, в том числе порядка 19,8 тонн - уловы 6-мильной зоны. На сегодня реализованные объёмы выросли почти в полтора раза по сравнению с 2015 годом. 

Рост продаж рыбы и рыбной продукции зафиксирован и в разрезе муниципальных образований. В Южно-Сахалинске -  на 9%; в Александровске-Сахалинском - на 50%; Смирныховском -  в 1,3 раза; в Анивском - 1,5 раза; Тымовском - в 1,7 раза; в Холмском, Макаровском, Южно-Курильском, Северо-Курильском  - почти в 2 раза;  в Долинском – в 2,3 раза; Ногликском - в 3 раза; Углегорском – 3,3 раза. Лидером потребления доступной рыбы стал Корсаковский район, где ее реализовано почти в 5 раз больше по сравнению с периодом старта проекта.

Реализация рыбы и рыбной продукции осуществляется не только через объекты торговли. Сегодня активно используется формат ярмарок. В 2016 году их количество в Сахалинской области превысило показатель прошлого года в разы. В настоящее время это широко используемый канал реализации любой продукции. Удельный вес продаж на ярмарках вырос до 1,9% от общего объёма розничного торгового оборота, что более чем на 230 миллионов рублей превышает данные предшествующего года.

2016 год стал стартовым для проекта по освоению рыбных ресурсов в 6 мильной зоне в рамках регионального проекта «Доступная рыба». Его смысл в том, что каждый житель области на основании разрешительных документов может не только выловить для собственных нужд, но и реализовать пойманный улов.

Для этого были определены соответствующие торговые площадки и торговые места на действующих ярмарках. Торговые места размещаются не только в границах населённых пунктов, но и в местах массового вылова. Оборудованы торговые места для рыбаков-любителей соответствующими информационными конструкциями и стилизованными прилавками. Под реализацию проекта запущен формат закупочных центров.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:49 0
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Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 13:06
Где?
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+1
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 14:35
Троцкий отдыхает.
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+5
MrFreeman
Написано сегодня, в 16:10
Приезжаешь на базу по ул. Украинская, и покупаешь по ценам ниже на порядок, нежели цена закупки на ценниках в магазинах участниках акции.
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 16:11 Отредактированно сегодня, в 16:11
свежая зубатка по 500 руб за кг не входит в проект "Доступная рыба?"
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+1
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 16:11
Что за ерунда?
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0
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