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Корсаковский логистическо-перерабатывающий центр начнут строить весной наступающего года

Корсаковский логистическо-перерабатывающий центр начнут строить весной наступающего года

Создание рыбной биржи позволит проводить сделки по продаже водных биоресурсов на территории России, контролировать цены на них

Строительство объектов Корсаковского логистическо-перерабатывающего центра начнется весной наступающего года. Информация о ходе реализации этого важного для островного региона инвестиционного проекта была озвучена на рабочем совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко.

Цель начинания - сформировать в островном регионе полноценный рыбный кластер, использующий новый для Российской Федерации способ организации оптовой торговли - так называемую рыбную биржу.

В настоящее время значительная доля водных биологических ресурсов, добытых рыбаками Сахалина и Курильских островов, отправляется за границу сразу после предъявления таможне.  Например, морского ежа сбывают в Японию по цене около 1,8 доллара США за килограмм. Между тем, цена его на внутреннем рынке Японии не падает ниже 4,5 доллара. Это приводит к тому, что островной регион получает гораздо меньше валютной выручки, чем мог бы. Создание рыбной биржи в Сахалинской области позволит проводить сделки по продаже водных биоресурсов на территории России, контролировать цены на них, оперировать ими в интересах нашей страны.

Базой для логистическо-перерабатывающего центра станет модернизированная инфраструктура Корсаковского порта. Предусматривается строительство целого ряда объектов. Среди них – холодильник на 3000 тонн с различными температурными режимами. Приемно-сортировочный комплекс общей площадью 4120 квадратных метров будет включать в себя помещения для проведения аукционов и залы для демонстрации продукции. Также в планах современный  рыбоперерабатывающий цех, контейнерная площадка и, естественно, очистные сооружения. Проект привлек внимание инвесторов из Японии и Южной Кореи, которые готовы частично профинансировать строительство и оснащение с применением современных технологий. Стройка должна начаться первого марта.

В дальнейшем планируется расширение территории логистическо-перерабатывающего центра. Будет расширен перечень услуг, в него включат  проведение погрузо-разгрузочных работ, швартовку судов. Передовая транспортная схема, устранение излишних административных барьеров в процессе оформления документов, современное оборудование и технологии переработки – все это позволит компаниям рыбной отрасли наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, ускорить ее доставку конечному потребителю.

За 10 лет работы логистическо-перерабатывающего центра в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит более 746 миллионов рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест, появится база для дальнейшего развития производства, повысится инвестиционная привлекательность не только порта Корсаков, но и всего островного региона. 

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:39 0
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Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 09:42
Хм...интересно, 2 доллара стоит килограмм морского ежа....странно.
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0
alyauzhko
Написано сегодня, в 10:40
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением ---- vkk.me/minzdrav
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 11:13
мдя, мечтать не вредно! для рыбного кластера значит нужны очистные сооружения, а что в Корсакове их нет-это нормально?
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+1
индиго
Написано сегодня, в 11:37
Цены на хаты опять подлетят )
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0
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 12:46
Бла-бла, бла-бла
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