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Более 200 железнодорожных вагонов простаивают в Ванино в ожидании отправки на Сахалин

Более 200 железнодорожных вагонов простаивают в Ванино в ожидании отправки на Сахалин

Железнодорожники и моряки договорились о порядке передачи вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск

В управлении Сахалинского территориального управления Дальневосточной железной дороги состоялось совместное совещание, на котором моряки и железнодорожники скоординировали свои действия на период ремонта одного из трех действующих паромов.

Как сообщает пресс-служба Сахалинского региона РЖД, плановый ремонт парома «Сахалин-10» в период с 25 января по 15 апреля, специализирующегося на перевозке опасных грузов, может усугубить и без того сложную ситуацию по доставке грузов через паромную переправу на остров Сахалин. К обсуждению этой проблемы были приглашены представители министерства транспорта областного правительства и руководители предприятий, получающих опасные грузы. 

Как уже сообщалось, в октябре-ноябре на материковой части переправы Ванино-Холмск началось сверхнормативное скопление подвижного состава с грузами в адрес сахалинских потребителей. Для ослабления ситуации со стороны ОАО «РЖД» были введены меры по 50-процентному ограничению на погрузку всех грузов, кроме топливно-энергетических и продовольственных, следующих на остров. Однако выправить положение до нормы пока не удается. Только на станции Ванино в ожидании отправки на Сахалин сегодня простаивает более 200 вагонов.

- Безусловно, с уходом парома «Сахалина-10» в ремонт ситуация может обостриться, - подчеркнул заместитель начальника по Сахалинскому территориальному управлению ДВЖД Андрей Семенец. – Решение данной проблемы возможно лишь при согласованных действиях всех заинтересованных сторон – железнодорожников, моряков и грузоотправителей.

Следует напомнить, что периоды с выводом в плановый ремонт паромов являются штатными, однако ситуация, когда на линии останутся лишь два парома, а очередь у пролива продолжает расти, складывается впервые. Многие из клиентов железной дороги всерьез обеспокоены соблюдением сроков поставки именно на этом участке – паромной переправе. Свои опасения высказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Геннадий Котликов, при этом напомнив, что в прошлые годы общими усилиями удавалось не допустить срывов поставок топлива и других грузов на Сахалин.

Заместитель генерального директора по эксплуатации флота ОАО «Сахалинское морское пароходство» Алексей Павлов заверил, что паромы справятся с данной нагрузкой, и до выхода из ремонта дизель-электрохода «Сахалин-10» ситуация острее не станет.

По итогам совещания была еще раз подтверждена исключительная важность для всех сторон выполнения согласованных норм ежесуточной передачи вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск.

 

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Железнодорожники и моряки договорились о передаче вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск, Фото: 1
Железнодорожники и моряки договорились о передаче вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск, Фото: 2
Железнодорожники и моряки договорились о передаче вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск, Фото: 3
Железнодорожники и моряки договорились о передаче вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск, Фото: 4
Железнодорожники и моряки договорились о передаче вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск, Фото: 5
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Железнодорожники и моряки договорились о передаче вагонов через паромную переправу Ванино-Холмск
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:30 0
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 11:17
Из года в год одно и то же... Проблема каждый год одна... С ухода на ремонт паромов............
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:54
senchick, в вашем стихотворении не хватает четвертой строки
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+5
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 14:22
НюНик_просто_Анна, Ну что поделаешь, зима.
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+4
senchick
Написано сегодня, в 16:29
НюНик_просто_Анна,
Это был простой набор предложений
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