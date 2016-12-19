Более 180 сахалинских детей оставшихся без попечения родителей, в 2016 году устроены на воспитание в семьи

Об этом и многом другом глава министерства образования отчиталась перед губернатором

В Сахалинской области организованными формами отдыха и оздоровления в этом году охватили почти 50 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это на 7,5 тысяч человек больше, чем годом ранее. Такие данные в своем итоговом отчете перед губернатором Олегом Кожемяко привела министр образования региона Наталья Мурашова.

Напомним, в органах исполнительной власти Сахалинской области - пора отчетов руководителей. В прошлом году по решению главы региона с ними были заключены эффективные контракты сроком на 1 год. Они позволяют оценить работу руководителей ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

Как сообщила Наталья Мурашова, в этом году глава области поставил перед руководимым ею министерством задачу по увеличению количества детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления. Ведомство совместно с районными администрациями в течение всего летнего периода проводило работу по организации лагерей дневного пребывания. В области была увеличена и сеть оздоровительных лагерей. На юге острова свою деятельность возобновили такие здравницы, как «Юный железнодорожник» и «Сахалинский Артек». В последнем проведено 6 смен с общим охватом 360 детей из 15-ти муниципальных образований.

Кроме того, сахалинские и курильские школьники направлялись и во Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Артек», а также в оздоровительные учреждения Республики Крым, Севастополя и Приморского края.

- Общее количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в Сахалинской области по состоянию на 1 ноября 2016 года - 49478 человек. Ожидаемый результат превышен на 16,8 процента, - сообщила Олегу Кожемяко министр образования региона.

По ее словам, в этом году 48 образовательных учреждений области внедрили новые программы физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возрастов. В целом снизилось количество школьников, занимающихся во вторую смену. В режим занятий до обеда переведены 17 классов начальной школы (466 учеников).

В сфере профессионального образования 2016 для Сахалинской области стал годом вхождения в движение «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»), целью которого является повышение престижа рабочих профессий, внедрение мировых стандартов подготовки специалистов.

Впервые на Сахалине был проведен этап Всероссийской олимпиады среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений. Впоследствии команда области приняла участие в полуфинале и финале Национального чемпионата.

Кроме того, представители региона заняли 2 и 3 места в Национальном чемпионате «Абилимпикс» - среди людей с ограниченными физическими возможностями – в компетенциях «Издательское дело» и «Анимация персонажей».

Еще один результат работы министерства - в этом году вариативными формами дошкольного образования дополнительно охвачено 922 ребенка в 9 районах области. В Южно-Сахалинске открыт частный сад на 50 детей, в Макаровском и Томаринском районах начали работать группы предшкольной подготовки, а в Охинском и Смирныховском округах - 11 групп кратковременного пребывания. 2 группы выходного дня появились в Углегорском районе, 8 групп присмотра и ухода за детьми – в Анивском, Охинском и Южно-Курильском округах, а также в Южно-Сахалинске. 5 негосударственных центров дополнительного дошкольного образования заработали в областном центре и Корсаковском районе.

В отчетном периоде 182 ребенка, оставшихся без попечения родителей, устроены на воспитание в семьи. Ожидаемый результат превышен на 18 человек (10,9 процента).

- Этому способствовало создание в каждом муниципальном образовании в текущем году Школ приемных родителей, в которых подготовлено 342 кандидата в приемные родители, - сказала Наталья Мурашова.