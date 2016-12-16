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У депутатов Сахалинской областной думы могут забрать зарплаты

У депутатов Сахалинской областной думы могут забрать зарплаты

Количество оплачиваемых должностей предлагается уменьшить

Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе будет уменьшено в Сахалинской областной думе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сегодня в облдуме 21 депутат из 28 получает заработную плату. Для далеко не самого густонаселенного региона такое количество парламентариев-профессионалов является избыточным, убеждена Наталья Коршунова, один из авторов инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению.

- По этому соотношению Сахалинская область находится на 2 месте в стране. И объективно региону не нужно столько оплачиваемых депутатов. Считаю, что на постоянной основе могли бы работать председатели областной думы, ее профильных комитетов, а также их заместители, - сказала Коршунова. – У предлагаемого решения есть и другие аргументы, главный из которых сводится к экономии бюджетных средств. Во внимание также надо принять тот факт, что в последнее время сократились объемы законодательной деятельности Сахалинской Думы – например, полномочия по утверждению региональных госпрограмм переданы высшему органу исполнительной власти субъекта – правительству.

Законопроект о сокращении числа депутатов, работающих в Думе на постоянной основе, планируется разработать в 2017 году. Ожидается, что его положения будут распространяться на парламентариев следующего думского созыва

- Приветствую предложение сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. В условиях уменьшения объемных показателей регионального бюджета, оно очень своевременное, - отметил Олег Кожемяко. 

Напомним, что только на днях депутаты проголосовали за то, чтобы Светлана Иванова, ранее работавшая на освобожденной основе, перешла на постоянную.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:39 +3
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:44
Почему только следующих. Начните с себя, откажитесь от денег
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+6
Коля С.
Написано сегодня, в 12:57
Давно пора!
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+4
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 13:05
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+1
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 13:03
ожесточенные дебаты ждут "наших" избранников ))))
могу представить аргументацию .. как же надо будет извернуться чтобы с одной стороны бабло для себя любимых сохранить и показать при этом что собственно не ради денеххх они там сидят ))))) ну ну .. ждемс
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0
MrFreeman
Написано сегодня, в 13:09 Отредактированно сегодня, в 13:09
Мы живём в открытом обществе. Могли бы власти области сообщить избирателям во сколько обходится содержание депутатского корпуса по городам области, по Южно-Сахалинску и Облдуме в частности? Судя по окладам и доходам за прошлый год, народные избранники заработали под миллионов 300, это на сотни две человек.
Сколько "стоит" Областная дума? Какой ФОТ у депутатов, замов, помощников? Сколько требуется на их содержание? По аналогии со вчерашним информационным поводом Гордумы Южно-Сахалинска?
100% уверенности в том, что далеко не каждый малый предприниматель зарабатывает половину зарплаты областного депутата. Но предприниматель отвечает за всю работу. А за что отвечают депутаты? Дороги, качество ремонтов, медицину? За что?
Кожемяко О.Н. радует.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:09
Каждый депутат отдаёт мне половину з/п.
Кто не согласен - расстрэлять.
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:14
А давайте с 1 января и откажетесь от зарплаты.
Уверен многие нынешние депутаты, при принятии этого Закона не пойдут на выборы в новую думу.
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:59
Дааа...


Да оставьте одного Путина и Кожемяку и всех их прихвостей...

Гори всё синем огнём....
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0
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