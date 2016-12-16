У депутатов Сахалинской областной думы могут забрать зарплаты
Количество оплачиваемых должностей предлагается уменьшить
Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе будет уменьшено в Сахалинской областной думе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Сегодня в облдуме 21 депутат из 28 получает заработную плату. Для далеко не самого густонаселенного региона такое количество парламентариев-профессионалов является избыточным, убеждена Наталья Коршунова, один из авторов инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению.
- По этому соотношению Сахалинская область находится на 2 месте в стране. И объективно региону не нужно столько оплачиваемых депутатов. Считаю, что на постоянной основе могли бы работать председатели областной думы, ее профильных комитетов, а также их заместители, - сказала Коршунова. – У предлагаемого решения есть и другие аргументы, главный из которых сводится к экономии бюджетных средств. Во внимание также надо принять тот факт, что в последнее время сократились объемы законодательной деятельности Сахалинской Думы – например, полномочия по утверждению региональных госпрограмм переданы высшему органу исполнительной власти субъекта – правительству.
Законопроект о сокращении числа депутатов, работающих в Думе на постоянной основе, планируется разработать в 2017 году. Ожидается, что его положения будут распространяться на парламентариев следующего думского созыва
- Приветствую предложение сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. В условиях уменьшения объемных показателей регионального бюджета, оно очень своевременное, - отметил Олег Кожемяко.
Напомним, что только на днях депутаты проголосовали за то, чтобы Светлана Иванова, ранее работавшая на освобожденной основе, перешла на постоянную.
могу представить аргументацию .. как же надо будет извернуться чтобы с одной стороны бабло для себя любимых сохранить и показать при этом что собственно не ради денеххх они там сидят ))))) ну ну .. ждемс
Сколько "стоит" Областная дума? Какой ФОТ у депутатов, замов, помощников? Сколько требуется на их содержание? По аналогии со вчерашним информационным поводом Гордумы Южно-Сахалинска?
100% уверенности в том, что далеко не каждый малый предприниматель зарабатывает половину зарплаты областного депутата. Но предприниматель отвечает за всю работу. А за что отвечают депутаты? Дороги, качество ремонтов, медицину? За что?
Кожемяко О.Н. радует.
Кто не согласен - расстрэлять.
Уверен многие нынешние депутаты, при принятии этого Закона не пойдут на выборы в новую думу.
Да оставьте одного Путина и Кожемяку и всех их прихвостей...
Гори всё синем огнём....