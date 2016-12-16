У депутатов Сахалинской областной думы могут забрать зарплаты

Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе будет уменьшено в Сахалинской областной думе. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Детали предложения обсуждались в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сегодня в облдуме 21 депутат из 28 получает заработную плату. Для далеко не самого густонаселенного региона такое количество парламентариев-профессионалов является избыточным, убеждена Наталья Коршунова, один из авторов инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению.

- По этому соотношению Сахалинская область находится на 2 месте в стране. И объективно региону не нужно столько оплачиваемых депутатов. Считаю, что на постоянной основе могли бы работать председатели областной думы, ее профильных комитетов, а также их заместители, - сказала Коршунова. – У предлагаемого решения есть и другие аргументы, главный из которых сводится к экономии бюджетных средств. Во внимание также надо принять тот факт, что в последнее время сократились объемы законодательной деятельности Сахалинской Думы – например, полномочия по утверждению региональных госпрограмм переданы высшему органу исполнительной власти субъекта – правительству.

Законопроект о сокращении числа депутатов, работающих в Думе на постоянной основе, планируется разработать в 2017 году. Ожидается, что его положения будут распространяться на парламентариев следующего думского созыва

- Приветствую предложение сократить количество оплачиваемых должностей в областной думе. В условиях уменьшения объемных показателей регионального бюджета, оно очень своевременное, - отметил Олег Кожемяко.

Напомним, что только на днях депутаты проголосовали за то, чтобы Светлана Иванова, ранее работавшая на освобожденной основе, перешла на постоянную.