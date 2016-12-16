новости
новости
Регистрация
Корсаковские депутаты утвердили трехлетний бюджет

Корсаковские депутаты утвердили трехлетний бюджет

В 2017 году он будет бездефицитным

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представили сегодня, 23 декабря на обсуждение депутатам. Об этом сообщаеся на официальном сайте муниципалитета.

Общий объем доходов местного бюджета на 2017 год прогнозируется в сумме 3 288,6 млн. рублей со снижением к 2016 году на 9,8% или 355,3 млн. рублей. На плановый период 2018 и 2019 годов доходы прогнозируются в сумме 2 691,9 млн. рублей и 2 959,8 млн. рублей. Объем расходов на 2017 год планируется в сумме 3 288,6 млн. рублей и на плановый период в сумме 2 733,8 млн. рублей и 3 003,3 млн. рублей. В итоге на 2017 год бюджет запланирован без дефицита.

Еще один финансовый вопрос дня касался внесения изменений в бюджет текущего года. Уточнение показателей связано с выделением в конце года дополнительных средств из областного бюджета. Так, доходы местного бюджета увеличены на 278, 0 млн. рублей и составят 3 921, 9 млн. рублей. Расходы местного бюджета на 2016 год увеличены на 219, 6 млн. рублей и составят 4 092, 7 млн. рублей. Изменение претерпели все 15 действующих муниципальных программ как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения объемов их финансирования.

В завершение заседания на парламентском часе заместитель главы администрации Корсаковского округа, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников представил информация о работе добровольной народной дружины. Численность ДНД на сегодняшний день 6 человек, включая командира. Патрулирование улиц и общественных мест в  Корсакове дружинники проводят совместно с представителями ОМВД России.

Сопровождение работы ДНД осуществляется в постоянном режиме и направлено на расширение численности членов ДНД, оказание содействия в решении организационных и финансовых вопросов общественной организации для достижения конечной цели – усиления охраны общественного порядка. Расположился «народный патруль» в здании по улице Краснофлотской, 9.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:43 0
Другие статьи по темам
Место
Корсаков
Прочее
бюджет
Популярное на ASTV
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Сахалинец-убийца скрывался от следователей в колонии
Сахалинец-убийца скрывался от следователей в колонии
Против водителя, сбившего жительницу Южно-Сахалинска у "Сити Молла", возбуждено уголовное дело
Против водителя, сбившего жительницу Южно-Сахалинска у "Сити Молла", возбуждено уголовное дело

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 14:17
В завершение заседания на парламентском часе заместитель главы администрации Корсаковского округа, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников представил информация о работе добровольной народной дружины. Численность ДНД на сегодняшний день 6 человек, включая командира. Патрулирование улиц и общественных мест в Корсакове дружинники проводят совместно с представителями ОМВД России.
Сопровождение работы ДНД осуществляется в постоянном режиме и направлено на расширение численности членов ДНД, оказание содействия в решении организационных и финансовых вопросов общественной организации для достижения конечной цели – усиления охраны общественного порядка. Расположился «народный патруль» в здании по улице Краснофлотской, 9.


то есть полиции не хватает, давайте еще на шею посадим бездельников .. ну ну .. для оказания содействия ..
гнать поганой метлой
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Холмске кран-балка зацепила трубопровод
В Холмске кран-балка зацепила трубопровод
В юниорской хоккейной лиге определились лидеры
В юниорской хоккейной лиге определились лидеры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru