Корсаковские депутаты утвердили трехлетний бюджет

Проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представили сегодня, 23 декабря на обсуждение депутатам. Об этом сообщаеся на официальном сайте муниципалитета.

Общий объем доходов местного бюджета на 2017 год прогнозируется в сумме 3 288,6 млн. рублей со снижением к 2016 году на 9,8% или 355,3 млн. рублей. На плановый период 2018 и 2019 годов доходы прогнозируются в сумме 2 691,9 млн. рублей и 2 959,8 млн. рублей. Объем расходов на 2017 год планируется в сумме 3 288,6 млн. рублей и на плановый период в сумме 2 733,8 млн. рублей и 3 003,3 млн. рублей. В итоге на 2017 год бюджет запланирован без дефицита.

Еще один финансовый вопрос дня касался внесения изменений в бюджет текущего года. Уточнение показателей связано с выделением в конце года дополнительных средств из областного бюджета. Так, доходы местного бюджета увеличены на 278, 0 млн. рублей и составят 3 921, 9 млн. рублей. Расходы местного бюджета на 2016 год увеличены на 219, 6 млн. рублей и составят 4 092, 7 млн. рублей. Изменение претерпели все 15 действующих муниципальных программ как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения объемов их финансирования.

В завершение заседания на парламентском часе заместитель главы администрации Корсаковского округа, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников представил информация о работе добровольной народной дружины. Численность ДНД на сегодняшний день 6 человек, включая командира. Патрулирование улиц и общественных мест в Корсакове дружинники проводят совместно с представителями ОМВД России.

Сопровождение работы ДНД осуществляется в постоянном режиме и направлено на расширение численности членов ДНД, оказание содействия в решении организационных и финансовых вопросов общественной организации для достижения конечной цели – усиления охраны общественного порядка. Расположился «народный патруль» в здании по улице Краснофлотской, 9.