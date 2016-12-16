Стоимость своего буфетного обслуживания обсудили депутаты Южно-Сахалинска
Даже грядущие торжества в честь 20-летия городской думы не заставили их поднять сумму с нынешних 500 рублей на человека до 1000
На прошедшем заседании городской думы Южно-Сахалинска был рассмотрен вопрос о внесении изменений в порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа. Этот порядок действует с 2013 года. В нем говорится о представительских расходах, связанных с проведением различных совещаний, конференций, в том числе юбилейных. Депутаты обсуждали увеличение суммы на буфетное обслуживание на одного человека в день в рамках этих мероприятий. С 2013 года эта сумма не менялась и составляет 500 рублей. Ввиду того, что в марте следующего года Городская Дума будет отмечать 20-летие, на комитете было озвучено предложение увеличить эту сумму в два раза.
- Мы активно обсуждали этот вопрос на комитете, но на очередное заседание в итоге был представлен проект решения, в котором сумма на буфетное обслуживание осталась прежней – 500 рублей на человека. 2017-й год будет непрост в экономическом плане, поэтому мы отказываемся от лишних трат, - рассказала председатель гордумы Елена Столярова.
В Гордуме дополнили, что ежедневного буфетного обслуживания депутатов в не предусмотрено. Речь идет о проведении официальных праздничных (юбилейных) мероприятий.
Бактерицидные облучатели (рециркуляторы) будут приобретены для школ Южно-Сахалинска. По словам начальника департамента образования Анастасии Киктевой, новые школы уже оборудованы подобными облучателями, теперь рециркуляторы требуются в остальные образовательные учреждения.
За данный проект решения депутаты проголосовали единогласно.
Еще один ТОС (территория общественного самоуправления) - восьмой по счету - появится в Южно-Сахалинске. В Городскую Думу поступило обращение от инициативной группы с просьбой утвердить границы ТОС под названием «Грушевый сад». На заседании депутаты проголосовали за данный проект решения.
А ничего не слипнется, не?
- Мы активно обсуждали этот вопрос на комитете!!!! В смысле сколько жрать?!
Может активнее на других проблемах бы говорили?!
Эту 1000 лучше деткам или пенсионерам добавили, а со своей зп поесть заплатить сами могли бы...
Чем они там занимаются? Дармоеды. Разогнать пинками всех на общественные работы. Буфет им подавай. А в гос думе две тетки заседание пораньше предложили закончить, поскольку им еще дома "борщи варить". Говно какое то.
1.Бульон с пшеном и куриным потрохами - 100 мл
2.Тушёная капуста со свеклой. - 200 гр.
3.Чай чёрный.
Несогласных - Расстрэлять.
Бутылка воды стоит 25 рублей, 1 кг сахара - 75 рублей, Печенье в "Первом" - 600руб/кг, чай - пусть пьют Принцессу Нури или Гита, другого не заслужили, конфеты - сосульки по 250 руб/кг. Всё остальное, как и места в Гордуме, ребята купить в состоянии сами. Бедных и голодранцев там нет.
Но в целом, листая материалы, можно сделать вывод, что работа депутатов - это работа на фотокамеру. Где был, что делал, кому чего подарил. Реальная работа не заметна, не видна.
А должно быть наоборот. Работа, реальные дела должны говорить за депутата.
До сих пор вспоминается подорожавшая в госдумовской столовке гречка. ахаха)))
ТАКОМ-ТО содержании аппетита НИЧЕМ не испортить?..