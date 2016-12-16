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Стоимость своего буфетного обслуживания обсудили депутаты Южно-Сахалинска

Стоимость своего буфетного обслуживания обсудили депутаты Южно-Сахалинска

Даже грядущие торжества в честь 20-летия городской думы не заставили их поднять сумму с нынешних 500 рублей на человека до 1000

На прошедшем заседании городской думы Южно-Сахалинска был рассмотрен вопрос о внесении изменений в порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа. Этот порядок действует с 2013 года. В нем говорится о представительских расходах, связанных с проведением различных совещаний, конференций, в том числе юбилейных. Депутаты обсуждали увеличение суммы на буфетное обслуживание на одного человека в день в рамках этих мероприятий. С 2013 года эта сумма не менялась и составляет 500 рублей. Ввиду того, что в марте следующего года Городская Дума будет отмечать 20-летие, на комитете было озвучено предложение увеличить эту сумму в два раза.

- Мы активно обсуждали этот вопрос на комитете, но на очередное заседание в итоге был представлен проект решения, в котором сумма на буфетное обслуживание осталась прежней – 500 рублей на человека. 2017-й год будет непрост в экономическом плане, поэтому мы отказываемся от лишних трат, - рассказала председатель гордумы Елена Столярова.

В Гордуме дополнили, что ежедневного буфетного обслуживания депутатов в не предусмотрено. Речь идет о проведении официальных праздничных (юбилейных)  мероприятий.

Бактерицидные облучатели (рециркуляторы)  будут приобретены для школ Южно-Сахалинска. По словам начальника департамента образования Анастасии Киктевой, новые школы уже оборудованы подобными облучателями, теперь рециркуляторы требуются в остальные образовательные учреждения. 

За данный проект решения депутаты проголосовали единогласно.

Еще один ТОС (территория общественного самоуправления)  - восьмой по счету - появится в Южно-Сахалинске. В Городскую Думу поступило обращение от инициативной группы с просьбой утвердить границы ТОС под названием «Грушевый сад». На заседании депутаты проголосовали за данный проект решения.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:21 +2
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Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано вчера, в 12:32 Отредактированно вчера, в 12:33
отлично, на, они за счет бюджета еще и жрут. (с)
А ничего не слипнется, не?
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+5
Hana
Написано вчера, в 12:48
на комитете было озвучено предложение увеличить эту сумму в два раза.
- Мы активно обсуждали этот вопрос на комитете!!!! В смысле сколько жрать?!
Может активнее на других проблемах бы говорили?!
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+5
Tosik
Написано вчера, в 12:50
Дормоеды!
Эту 1000 лучше деткам или пенсионерам добавили, а со своей зп поесть заплатить сами могли бы...
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+4
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:03
Tosik, может Дер...
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0
Online
Анфиса Черненко Online
Написано вчера, в 13:01
Cовесть есть !!!Детей на 108 руб. в школах холодными макаронами кормят, и то если признан малоимущим, а чиновники за счет бюджета питаются! Самим то не противно!
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+11
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:04
Анфиса Черненко, не питаются. А на официальных мероприятиях. людям же на кофе перерыв делать надо.
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0
Eskobar88
Написано вчера, в 13:14 Отредактированно вчера, в 13:14
"Стоимость своего буфетного обслуживания обсудили депутаты Южно-Сахалинска"
Чем они там занимаются? Дармоеды. Разогнать пинками всех на общественные работы. Буфет им подавай. А в гос думе две тетки заседание пораньше предложили закончить, поскольку им еще дома "борщи варить". Говно какое то.
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+5
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 13:46
Eskobar88, "А ветчина уже позеленела!" (С).
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+4
Добрый человек
Написано вчера, в 13:18
Меню депутата:
1.Бульон с пшеном и куриным потрохами - 100 мл
2.Тушёная капуста со свеклой. - 200 гр.
3.Чай чёрный.
Несогласных - Расстрэлять.
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+6
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано вчера, в 14:04
Добрый человек, между прочим потрошки очень вкусные) если их правильно и вкусно приготовить)))
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+4
VULKAN
Написано вчера, в 13:58
Это не только в думе так делается, а на всех форумах, саммитах и т.д.
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+4
MrFreeman
Написано вчера, в 14:09
Посмотрите на лица тех, кто там "думает". Сплошь бизнесмены разного розлива, включая "продающего" дипломы. От уважаемых, до скандально известных депутатов без образования. Если считать по-босяцки "500 рублей на рот" в день, то в сумме, по числу депутатов, выйдет 12500 рублей в день.
Бутылка воды стоит 25 рублей, 1 кг сахара - 75 рублей, Печенье в "Первом" - 600руб/кг, чай - пусть пьют Принцессу Нури или Гита, другого не заслужили, конфеты - сосульки по 250 руб/кг. Всё остальное, как и места в Гордуме, ребята купить в состоянии сами. Бедных и голодранцев там нет.
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+1
PATRO
Написано вчера, в 14:11
А потом рожи в 42 диагональ телевизора не влазят!
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+13
max7676
Написано вчера, в 14:33
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+3
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:06
PATRO, у вас такой большой экран? Да вы буржуйских кровей))))
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+1
MrFreeman
Написано вчера, в 14:15
Новость заставила обратиться к сайту Гордумы. Самым деятельным депутатом, совсем недавно избранным является Шаров Сергей. Я думаю, что это второй Г.Карлов растёт. Детей поздравляет, фото присылают. Шарифуллин и Юрин - из команды Латыпова малость отстали.
Но в целом, листая материалы, можно сделать вывод, что работа депутатов - это работа на фотокамеру. Где был, что делал, кому чего подарил. Реальная работа не заметна, не видна.
А должно быть наоборот. Работа, реальные дела должны говорить за депутата.
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+1
Руслан405
Написано вчера, в 14:25
Вопиющая несправедливость творится в нынешней России: государственные служащие (в просторечии – чиновники) так же, как и все, ходят на работу, сгорают на ней от звонка до звонка, трудятся на благо Родины, переживают стрессы и вообще «сказку делают былью», а своего профессионального праздника в календаре не имеют. Есть День шахтера, День медработника, День учителя, у журналистов с пиарщиками сразу несколько «своих» дней в году по отраслям, а чиновники – вроде как и не люди уже?
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0
vladsakh
Написано вчера, в 15:50
Да как то. Слуги народа так и похудеют гляди. Как же дармоеды о простолютдинах заботится будут на голодный желудок ?
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+2
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 17:07
vladsakh, коротков даже при голодовке не похудел!
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+2
Online
Sade Online
Написано вчера, в 17:35
Какой расчудесный реверанс в сторону избирателей. Так и хочется бесконечно благодарить)

До сих пор вспоминается подорожавшая в госдумовской столовке гречка. ахаха)))
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+1
татьяна.У
Написано вчера, в 18:31
А я с собой контейнерочки с обедом из дома ношу на работу, потому что два блина с творогом 80 руб в столовой Сахалинэнержди стоят, не по карману… на эту сумму я два дня на работу могу ездить
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0
kholmchanin
Написано вчера, в 18:52
И ни намёка о минимальном содержании населения! Или при
ТАКОМ-ТО содержании аппетита НИЧЕМ не испортить?..
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0
евгений
Написано вчера, в 19:29
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 20:51
Ну еще бы... ЭТИ себя голодными не оставят, можно не сомневаться...
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0
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