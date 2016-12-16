"Стоимость своего буфетного обслуживания обсудили депутаты Южно-Сахалинска"

Даже грядущие торжества в честь 20-летия городской думы не заставили их поднять сумму с нынешних 500 рублей на человека до 1000

На прошедшем заседании городской думы Южно-Сахалинска был рассмотрен вопрос о внесении изменений в порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа. Этот порядок действует с 2013 года. В нем говорится о представительских расходах, связанных с проведением различных совещаний, конференций, в том числе юбилейных. Депутаты обсуждали увеличение суммы на буфетное обслуживание на одного человека в день в рамках этих мероприятий. С 2013 года эта сумма не менялась и составляет 500 рублей. Ввиду того, что в марте следующего года Городская Дума будет отмечать 20-летие, на комитете было озвучено предложение увеличить эту сумму в два раза.

- Мы активно обсуждали этот вопрос на комитете, но на очередное заседание в итоге был представлен проект решения, в котором сумма на буфетное обслуживание осталась прежней – 500 рублей на человека. 2017-й год будет непрост в экономическом плане, поэтому мы отказываемся от лишних трат, - рассказала председатель гордумы Елена Столярова.

В Гордуме дополнили, что ежедневного буфетного обслуживания депутатов в не предусмотрено. Речь идет о проведении официальных праздничных (юбилейных) мероприятий.

Бактерицидные облучатели (рециркуляторы) будут приобретены для школ Южно-Сахалинска. По словам начальника департамента образования Анастасии Киктевой, новые школы уже оборудованы подобными облучателями, теперь рециркуляторы требуются в остальные образовательные учреждения.

За данный проект решения депутаты проголосовали единогласно.

Еще один ТОС (территория общественного самоуправления) - восьмой по счету - появится в Южно-Сахалинске. В Городскую Думу поступило обращение от инициативной группы с просьбой утвердить границы ТОС под названием «Грушевый сад». На заседании депутаты проголосовали за данный проект решения.